Michel süüdistas Venemaad toidukriisi tekistamises

"Miljonid tonnid teravilja ja nisu on konteinerites ja laevadel, sest Venemaa sõjalaevad on Mustal merel ja Venemaa ründab transpordivõrgustikku. Venemaa tankid, pommid ja miinid takistavad Ukrainal istutamist ja lõikust. Kreml ründab viljaladusid ja varastab vilja Ukrainas, süüdistades selles teisi. See on argpükslik. See on propaganda, puhas propaganda," kõneles Michel.

Ukraina kinnitusel on nende ladudes kinni üle 20 miljoni tonni teravilja

Ukraina põllumajandusministeeriumi teatel on riik võimeline eksportima maksimaalselt kaks miljonit tonni teravilja kuus, kui Venemaa ei lõpeta Musta mere sadamate blokeerimist.

Enne sõda sai Ukraina eksportida kuni kuus miljonit tonni kuus, kuid praegu on eri ladudes ootel üle 20 miljoni tonni teravilja.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu, et Mariupoli ja Berdjanski sadamad töötavad normaalselt ja on miinidest vabastatud.

"Mariupoli sadama miinidest puhastamine on lõppenud. Sadam töötab tavapäraselt ning on juba vastu võtnud esimesed kaubalaevad. Berdjanski sadam alustas tegevust. Nagu käskis ülemjuhataja, oleme valmis laadima vilja nendes sadamates," ütles Šoigu.