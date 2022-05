Olena Zelenska: keegi ei võta minult mu abikaasat, isegi mitte sõda

Sõja ajal harva avalikkuse ette ilmunud Olena Zelenska ütles Ukraina parlamendi ametlikule telekanalile Rada antud intervjuus, et kuigi ta pole oma abikaasat sõja algusest saadik praktiliselt näinudki, siis "keegi ei võta mu abikaasat minult ära, isegi mitte sõda".

"Meie perekond rebiti lahku nagu paljud perekonnad Ukrainas. /.../ Aga jah, ta elab oma ametile, me peaaegu ei näe teda. Me ei näinud teda kaks ja pool kuud. Me rääkisime teineteisega ainult telefoni teel. Nüüd on meil olnud paar võimalust üksteisega kohtuda. Ma olen tänulik ka selle võimaluse eest, me saame tänu sellel intervjuule koos aga veeta. Jah, kohting TV-s. Aitäh teile," rääkis Zelenska.

Zelenska meenutas ka sõja algust.

"Ma mäletan, et ärkasin üles veidrate helide peale, nagu tõenäoliselt kõik. Oli pime, peaaegu öö, ja ma nägin, et Volodõmõri ei olnud mu kõrval. Ta oli kõrvaltoas, ülikonnas, aga ilma lipsuta. Ma küsisin, mis on lahti ja ta vastas: "See on alanud". /.../ Ta ütles mulle seda ja siis lahkus. Pärast seda ei näinud me üksteist pikka aega," lausus Olena Zelenska.