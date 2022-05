Reitingud: tüli valitsuses Keskerakonna toetust ei tõstnud

Uuringu järgi toetas Reformierakonda 33 ja Keskerakonda 16 protsenti ehk kahe valitsuspartei toetuste vahe kärises enam kui kahekordseks. Võrdluseks, veel veebruaris oli mõlema erakonna toetus võrdselt 20 protsenti.

Maikuu küsitlusperiood algas koalitsiooni sisetüli avalikuks tulekuga samal päeval, 12. mail. Ehk kogu järgnenud poliitiline "pingpong" jäi küsitlusperioodi (20. maini) sisse.

"Tulemustest ilmneb, et Keskerakonna aktiivsus mai keskel neile toetust juurde ei toonud. Keskerakond jagab koos EKRE ja Eesti 200-ga teist kuni neljandat kohta," märkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Reformierakond juhib selgelt erakondade edetabelit, võrreldes aprillikuu 25 protsendiga on nad teinud tugeva tõusu, jõudes 33 protsendini.

"Sel tasemel olid nad viimati oktoobris 2020. Reformierakonna toetus on põhiliselt kasvanud üle 50-aastaste hulgas," selgitas Voog. See valijagrupp on varasemalt olnud Keskerakonna tuumikvalijad.

EKRE reiting on pikemaajaliselt langeva trendiga

EKRE-t toetas mais 17 protsenti, aprillis oli neil toetajaid 18 protsenti, kuid näiteks jaanuaris 22 protsenti.

"EKRE toetus võrreldes aprilliga pole oluliselt muutunud, kuid pikemaajaliselt on nende reiting langeva trendiga," kinnitas Voog.

Parlamendivälist erakonda Eesti 200 toetas mais 17 protsenti, veel aprillis oli neil toetajaid 21 protsenti.

"Eesti 200 kaotas mais tugevalt toetust ja seda põhiliselt Reformierakonnale," märkis Voog.

Viiendat ja kuuendat kohta jagavad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa seitsme protsendi tasemel, mõlema partei reiting on sel aastal olnud Emori küsitlustes alla 10 protsendi.

Rohelisi toetas kolm protsenti.

Toetused erinevates vastajagruppides

Sotsiaaldemograafilisi näitajaid vaadates oli Reformierakonna edu veelgi suurem eestlastest vastajate seas, kus nende toetusprotsent kerkis aprillikuu 29 protsendilt mais 39 protsendile.

Eestlastest vastajatest toetas EKRE-t 19 ja Eesti 200 16 protsenti.

Keskerakonna toetusnumber eestlastest vastajate seas oli vaid kaheksa protsenti, millega jäädi alla isegi Isamaale (üheksa protsenti) ja edestati SDE-d (kuus protsenti).

Muust rahvusest vastajate seas oli esikohal Keskerakond 46 protsendiga. Eesti 200 toetus oli selles vastajagrupis 19 protsenti, SDE-l ja Reformierakonnal 10 protsenti. EKRE toetus oli muust rahvusest vastajate seas kaheksa protsenti, Isamaal alla protsendi.

Kuidas jagunevad toetused muudes alajaotustes (sugu, vanus, elukoht, haridus jne), saab lähemalt lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Eelistuseta vastajate osakaal kasvas

Kantar Emor viis ERR-i tellimusel erakondade toetusuuringu läbi 12.-20. mail ja sellele vastas 1461 valmisealist kodanikku vanuses 18-84 aastat. Pooled vastajatest küsitleti veebi- ja pooled telefoni teel. Tulemuste esitlemisel eemaldati "ei oska öelda" vastajad, mis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega.

"Ei oska" öelda vastajate osakaal kasvas maikuus 30 protsendile. Kuu varem oli see 28 protsenti, aga näiteks jaanuaris 23 protsenti.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i veebisaates erakondade värskeid reitinguid Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ning ajakirjanikud Indrek Kiisler ja Urmet Kook.