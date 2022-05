Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas globaalne toidukriis võib Egiptuses põhjustada suured rahvarahutused. Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas tõstab maailmaturul nisu hinda.

Egiptuses toovad toiduainete hinnatõusud tihti kaasa suured poliitilised rahutused. Leivapuuduse kriis on riigi üks suurimaid julgeolekuprobleeme. Riik otsib nüüd Ukraina sõja tõttu uusi nisu tarnijaid. Samuti toetab Kairo üha rohkem põllutootjaid, vahendas The Wall Street Journal.

Egiptuse võimud proovivad turul leiva hinnatõusu pidurdada. Valitsuse meetmed piiravad aga turumajanduse toimimist. Pagarid maksavad tooraine eest üha rohkem, aga nende sissetulekud jäävad samaks.

"Oleme suure surve all," ütles kohalik pagar Mahmoud Mamdouh. Ta on eriti vihane ametnike peale, kes kehtestavad tema toodetele hinnapiiranguid. Ettevõtjad aga ei julge avalikult võimude vastu veel protestida. Viimase kümne aasta jooksul on president Abdel Fattah Al-Sisi piiranud riigis märkimisväärselt sõnavabadust.

Pärast Ukraina sõja puhkemist otsivad paljud riigid uusi tarnijaid, see tõstab maailmaturul nisu hinda veelgi. Hinnatõus mõjutab aga eriti teravalt Egiptust, mis kannatas juba enne sõja puhkemist kiire inflatsiooni käes.

"Egiptuse valitsus on praegu väga mures," ütles Washingtonis asuva Lähis-Ida instituudi Egiptuse ekspert Mohammed Soliman.

Egiptlased söövad leiba rohkem kui enamik inimesi maailmas, keskmine egiptlane tarbib 150 kilogrammi leiba aastas. Egiptuse võimud hakkasid leivaturule sekkuma juba 19. sajandi alguses, kui Osmanite valitseja käivitas programmi, mille eesmärk oli koguda kohalikelt põllumeestelt nisu.