Selgusid Michelini tunnustuse pälvinud Eesti restoranid

Eesti on Balti regioonis esimene Michelini restoranigiidiga riik. Michelin Guide'i inspektorid tõid kulinaarsete pakkumiste alusel esile 31 restorani, mille hulgast tõusevad silmapaistva toiduvalmistamiskvaliteedi poolest esile kaks restorani ning nemad said Michelini tärni.

Michelini tärni said NOA Chef's Hall ja 180° by Matthias Diether.

Viit restorani autasustati Bib Gourmandiga nende hea hinna ja kvaliteedi suhte eest: NOA, Härg, Fellin, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten.

Kahte restorani tunnustati Michelini rohelise tärniga nende pühendumuse eest jätkusuutlikule gastronoomiale: Põhjaka mõis ja Fotografiska.

Kolm Michelini eriauhinda anti andekate professionaalide tunnustamiseks. Michelini noore koka preemia läks Bib Gourmand restorani Lore Bistroo peakokale Janno Lepikule.

Inspektoritele avaldasid muljet Michelini tärniga pärjatud NOA Chef's Halli sommeljee Robert Põllu oskused ja professionaalsed omadused. Robert Põld pälvis Michelini sommeljee auhinna.

Michelini teenusauhind läks Kloogarannas Lahepere Villa restorani meeskonnale, mille juht on omanik Helen Vihtol.

Michelin Guide Estonia tõstis kokku esile 31 restorani: NOA Chef's Hall, 180° by Matthias Diether, NOA, Härg, Fellin, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, Puri, R14, Gianni, Tchaikovsky, Cru, Horisont, Moon, Tuljak, Pull, Fii, Hõlm, Wicca, Ruhe, Põhjaka Manor, Fotografiska, Lee, Rado, Mon Repos, Paju Villa, SMAK, 38, Joyce, Lahepere Villa, Mere 38.

"Eesti on üks neist riikidest, mida meie inspektorid on juba mitu aastat suure huviga põhjalikult uurinud. Pärast mitut kuud mööda riiki Tallinnast Tartuni ja Mäekülast Kloogarannani reisimist leidsid nad eest elava kulinaariaskeene, mis on täis kvaliteetseid asutusi ja mitmekesiseid kööke. Tõstes esile andekaid kokkasid ja professionaale, kes esitavad nii klassikalist Eesti kui ka rahvusvahelist repertuaari, on esimene restoranivalik suurepärane kutse põneva gastronoomilise sihtkoha avastamiseks," ütles Michelin Guidesi rahvusvaheline direktor Gwendal Poullennec.

Lisaks Michelini tärni või Bib Gourmandiga pärjatud restoranidele tähistavad ka teised Michelin Guide Estonia valikus olevad restoranid erinevaid üle riigi levinud kulinaarseid stiile. Näiteks pakub Neemes asuv Ruhe peeneid mereande, Tallinna Lee aga Aasia maitseid ja Gianni viib sööjad Itaaliasse. MICHELIN Guide'i inspektorite südamed võitis Tartus Fii, samuti Wicca Laulasmaal ja Mere 38 Võsul.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiturunduse valdkonnajuht Heili Klandorf-Järvsoo rääkis, et Michelini tunnustuse jõudmine Eestisse on tähtis maamärk.

"Kui selline tunnustus tuleb Eestile, mis on maailma kõige kuulsam restoranide kvaliteedimärgis, siis see tähendab, et Eesti on maailma gastronoomiakaardil. See tähendab seda, et need inimesed, kelle jaoks on reisielamuse juures ülioluline see, mida nad söövad ja mida nad joovad ja kuidas seda kõike neile serveeritakse, nad leiavad tee Eestisse. On terve hulk inimesi, kes ainult selle järgi oma reise seavadki, et külastada Michelini restorane," selgitas ta.

"Kusjuures täna ei ole see enam luksuskaup, vaid kvaliteedimärgiseid jagatakse nii tänavatoidurestoranidele kui ka luksusrestoranidele võrdselt ehk Michelin on ajas ka paindlik olnud ja oma väärtusi natuke korrigeerinud," lisas ta.