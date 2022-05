Endisel EKA krundil toimuvad enne ehitustöid arheoloogilised kaevamised

Arendajal Estconde Investil on plaan ehitada aadressil Laikmaa tänav 11/Tartu maantee 1 pikalt parklaks olnud alale äri- ja eluruumidega kõrghoone, millel kuni 30 maapealset ja kaks maa-alust korrust. Hoonesse peaks mahtuma ka hotell.

Sel nädalal on alal näha olnud kaevandamist, kuid tegu pole veel ehitustööde algusega, vaid arheoloogiliste väljakaevamistega, ütles ERR-ile Kesklinna linnaosa vanem Monika Haukanõmm. Hoone detailplaneeringut pole veel kinnitatud.

Haukanõmme sõnul on alal ka varem kaevamisi tehtud ning seal on välja tulnud leide. "Seal on mõistlik teha enne ehitamist väljakaevamisi, et ehituse ajal ei tuleks ette üllatusi," ütles ta.

Väljakaevamisi tehakse 700 kuni 800 ruutmeetril ning kaevetööd kestavad kaks-kolm kuud.

Estconde Investi arendatava kõrghoone arhitektuurse lahenduse autoriks on arhitektuuribüroo Alver Arhitektid.

Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna linnavalitsuse 13. märtsi 2017 korraldusega. Detailplaneeringu algatamist taotles 2016. aastal City Plaza OÜ, aasta hiljem muutus detailplaneeringust huvitatud isik ning Tallinna linnaplaneerimise ameti, Peep Moorasti, City Plaza ja Estconde Investi vahel sõlmitud lepinguga sai selleks Estconde Invest.

Alal oli kuni 2010. aastani kunstiakadeemia hoone, mis siis lammutati. Sinna pidi kerkima kunstiakadeemia uus hoone, kuid naabrite vastuseisu tõttu jäi hoone ehitus venima. Hiljem müüs kunstiakadeemia krundi 6,9 miljoni euro eest City Plazale ning akadeemia kolis hoopis Kalamajja.