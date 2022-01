Haukanõmm Laikmaa kõrghoonest: loodan, et väga pikk protsess jõuab lõpule

Arendajal Estconde Investil on plaan ehitada aadressil Laikmaa tänav 11/Tartu maantee 1 pikalt parklaks olnud alale äri- ja eluruumidega kõrghoone, millel kuni 30 maapealset ja kaks maa-alust korrust. Hoonesse peaks mahtuma ka hotell.

Kui eskiislahendusega oli hoone kõrguseks ette nähtus 110 meetrit, siis planeeringus jäi selleks 101,2 meetrit maapinnast, absoluutkõrguseks 106 meetrit. Põhjuseks on detailplaneeringu seletuskirjas märgitud, et kõrghoone suurim kõrgus ei tohiks ületada kaugvaadetes lauluväljaku ülemiste väravate juurest Viru hotelli ja Swissotelli ühendavat sirget.

Tallinna kõrghoonete teemaplaneeringus on lubatud maksimaalne absoluutkõrgus 130 meetrit.

Samuti muudeti mõnevõrra kasutussihtotstarvet, mis on nüüd 15 protsenti elamumaa ja 85 protsenti ärimaa. Kesklinna linnaosa vanem Monika Haukanõmm ütles, et kõrghoone ülemistele korrustele tulevad korterid. "85 protsenti on ärimaad, sinna on planeeritud bürooruumid, ärihoone ja hotelli. Esimene ja teine korrus oleks kaubanduseks ja teeninduseks," ütles ta.

Haukanõmme sõnul tunti avaliku arutelu jooksul enim muret, kuidas avaldab kõrghoone ehitamine mõju naabruses asuvatele kortermajadele. "Kõige rohkem ettepanekuid tehti, et kuidas tagada, et ei tekiks võimalikke kahjustusi naaberhoonetele- ja kinnistutele," ütles ta.

Haukanõmme sõnul on arendajal enne ehituse algust kohustus koostada ehitusekspertiis lähialal asuvate hoonete kohta, et teada saada, milline on hoonete seis. Kirja tuleb näiteks panna kõik hoonetes olemasolevad praod.

Kokku esitati planeeringu avalikustamise ajal seitse ettepanekut või vastuväidet.

Haukanõmme sõnul on nüüd avalik arutelu lõppenud ja planeering liigub tagasi linnaplaneerimise ametisse. Sellele järgneb detailplaneeringu kinnitamine.

"Kui see on läbitud, siis on omanik kiirest edasiliikumistest huvitatud, et saaksid hakata juba projekteerima ja ehitama. Ma loodan, et see väga-väga pikk protsess jõuab ka lahenduseni, sest ega see (praegune olukord) ju ilus ei ole siin keset südalinna," lausus Haukanõmm.

Millal hoone valmida võiks, pole arendaja veel linnale lubanud ja praegu seda teha ei saakski, märkis Kesklinna vanem.

"Kindlasti on see protsess, mis võtab mitu aastat aega, sest vaadates hoonete mahtu, olulisust, siis projekteerimine võtab aega ja ehitamine, kaks-kolm aastat võtab kindlasti aega, enne kui hakkab kuhugi jõudma," lausus Haukanõmm.

Endise EKA hoone alale kerkiv kõrghoone. Autor/allikas: Estconde Invest

Kõrghoone ehitamisega üsna samasse aega võib langeda ka Vanasadama trammiliini rajamine, mis ühes osas liigub samas paigas, Gonsiori tänaval. Haukanõmme sõnul pole praegu võimalik öelda, kas ehitusajad langevad kokku ja millist mõju võiks see piirkonna liiklusele avaldada.

"Selle hoone ehitamine ei saa sulgeda üht tuiksoont. Ainuke suurem kommunikatsioonide vedamine on elektrijaama nihutamine planeeritava ala sisse. Tänavamaale praktiliselt eo ole neil vaja minna. See konkreetne ehitus ei peaks liiklust segama. Vanasadama tramm – jah, see hakkab liikuma Gonsiorist Laikmaa tänavale. Seal tulevad ehitustööd, aga seda, et muutub ehituse ajaks läbimatuks, seda kindlasti olema ei saa;" lausus Haukanõmm.

Estconde Investi arendatava kõrghoone arhitektuurse lahenduse autoriks on arhitektuuribüroo Alver Arhitektid.

Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna linnavalitsuse 13. märtsi 2017 korraldusega. Detailplaneeringu algatamist taotles 2016. aastal City Plaza OÜ, aasta hiljem muutus detailplaneeringust huvitatud isik ning Tallinna linnaplaneerimise ameti, Peep Moorasti, City Plaza ja Estconde Investi vahel sõlmitud lepinguga sai selleks Estconde Invest.

Alal oli kuni 2010. aastani kunstiakadeemia hoone, mis siis lammutati. Sinna pidi kerkima kunstiakadeemia uus hoone, kuid naabrite vastuseisu tõttu jäi hoone ehitus venima. Hiljem müüs kunstiakadeemia krundi 6,9 miljoni euro eest City Plazale ning akadeemia kolis hoopis Kalamajja.