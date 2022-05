Kohalikud süüdistavad Texase politseid tegevusetuses koolitulistamise ajal

USA Texase osariigi Uvalde linna elanikud on vihased ja pettunud sellepärast, kuidas politsei käitus teisipäeval, kui sealsesse algkooli sisenes teismeline tulistaja, kes tappis 21 inimest.

Politsei andis neljapäeval ülevaate, kuidas sündmused rünnaku päeval arenesid. Texase politseinik Victor Escalon ütles, et tulistaja Salvador Ramos pääses koolimajja ilma, et keegi oleks teda takistanud ja pole selge, kas koolimaja uks oli üldse lukus, märkis Escalon. Samuti selgus, et tulistaja ei läinud kohe kooli sisse, vaid veetis 12 minutit õues ja tulistas maja pihta.

Escalon ei osanud öelda, miks keegi Ramost ei takistanud.

Esimesed politseinikud sisenesid koolimajja neli minutit pärast tulistajat. Olukord pealt näinud tunnistajad ütlesid, et politseinikud kõhklesid ründajale vastu astumisel. Seepärast on kohalike seas kasvanud pahameel politsei aeglase reageerimise pärast, kuid Escalon kaitses korrakaitsjate käitumist.

"Nad ei pääsenud kohe sisse, sest nende suunas tulistati," ütles ta ajakirjanikele.

Ramos hukkus tulevahetuses tund aega hiljem, pärast seda kui saabus USA piirivalve eriüksus.

Välja on ilmunud videod, kus pealtnägijad ja meeleheitel pereliikmed kiirustavad politseinikke takka, et nad kohe hoonesse tungiks. Ühe tapetud tüdruku isa ütles Assosciated Pressile, et kaalus ise koos kohaolijatega koolimajja tormamist, olles pettunud politsei käitumises.

Osa tunnistajaid on rääkinud ajakirjandusele, et politseinikud ründasid hoopis pahaseid lapsevanemaid, kes nõudsid, et korrakaitsjad viivitamatult koolimajja siseneksid.

"Politsei ei teinud mitte midagi," ütles Angeli Rose Gomez, kelle kaks last koolis õpivad. "Nad lihtsalt seisid väljas aia taga, nad ei läinud sisse ega jooksnud kuhugi."

Escaloni sõnul tegelesid politseinikud õpilaste ja koolitöötajate evakueerimisega, samuti kutsuti lisajõude.

Ametnike teatel ei ole veel teada, kui palju kuule 18-aastane Ramos välja tulistas, kuid üks politsei allikas ütles CBS Newsile, et tal oli kaasas üle 600 padruni.