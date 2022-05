Texase politsei tunnistas eksimust, et viivitas koolitulistaja peatamisega

Politsei ootas enne klassiruumi sisenemist rohkem kui kolmveerand tundi lisajõudude saabumist.

Operatsiooni juhtinud politseinik eeldas, et kurjategija on barrikadeerunud ja et sel hetkel enam ohus lapsi ei olnud. See osutus aga valeks.

"Tagantjärele mõeldes sellelt positsioonilt, kus ma praegu olen, siis muidugi ei olnud see õige otsus. See oli vale otsus. Väga. Sellele ei ole vabandust. Aga jällegi, mina ei olnud seal, aga selle põhjal, mida me teame, oleks tulnud siseneda nii kiiresti kui võimalik. Kui on tegemist aktiivse tulistajaga, siis reeglid muutuvad, see ei ole enam okei, siin ei ole tegemist barrikadeerumisega. Aega ei ole. Ei saa muretseda perimeetrite pärast," rääkis Texase avaliku julgeoleku osakonna juht Steven McCraw.