Kolonel Märk: Vene vägede edu Ukrainas on olnud lokaalne, mitte otsustav

Donbassis ehk Luhanski ja Donetski oblastis on Venemaa lähim eesmärk Ukraina relvajõud ümber piirata ja mõlema oblasti pindala täiesti hõivata. Selleks on Vene väed koondanud Popasna ja Sjeverodonetski linna piirkonda üle 10 000 võitleja ehk 25 pataljoni taktikalist gruppi, ütles Märk. Lisaks on piirkonda toodud S-400 maa-õhk raketisüsteemid.

Vägede koondamine Donbassi tähendab, et Venemaa on mujalt Ukrainast pidanud neid ära tooma ning lõuna ja põhja rünnakusuundades on seetõttu rinne paigal seisnud, lisas Märk.

Ida rünnakusuunal on Vene vägedel suur ülekaal kaugtulesüsteemides ja rünnakulennukites. Seetõttu vajab Ukraina lääneriikidelt kiiresti kaugtule- ja õhutõrjesüsteeme ning ründelennukeid, et ründetuli alla suruda ja ise initsiatiiv haarata, ütles Märk.

Vene vägede peamine eesmärk on viimastel päevadel olnud Sjeverodonetski linna ümberpiiramine ja hõivamine. Kagust on nad linnast 15 kilomeetri kaugusel, Vene väed lähenevad linnale ka põhjast ja kirdest. Samas piirkonnas asuvale Popasna linnale on Vene väed samuti lähenenud. Vene vägede peamine eesmärk on lõigata läbi Popasna ja Bahmuti vahele jääv Ukraina vägede olulisim varustusliin, ütles Märk.

Idasuund on praegu aktiivseim rindelõik Ukrainas, kui Vene vägede edu seal on pigem lokaalne, mitte otsustava või strateegilise tähtsusega, lisas Märk. "Suures pildis on Ukraina väga edukalt oma kaitset organiseerinud," lausus ta.

Okupeeritud aladel Hersoni ja Zaporižžja oblastis Lõuna-Ukrainas on Venemaa asunud kaitsele ning valmistuma Ukraina vägede võimalikule vastupealetungile. Märgi sõnul viitab see sellele, et Venemaa on valmistumas pikaks sõjaks.

Samuti on Vene väed jätkanud oma positsioonide kindlustamist Harkivi linnast kirdes ning idas ja tegelenud luuretegevuse ning häirinud kaugtulega Ukraina positsioone, ütles Märk.

"Kahjuks kirde suunas on Vene vägede käes väike lõik Harkivile lähemal kui 25 kilomeetrit, mis võimaldab Harkivit kaugtulega rünnata, mis ka juhtus," lausus Märk.