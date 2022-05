Energiahindade tõus sunnib inimesi uusi kortereid valima

Kõrged energiahinnad möödunud talvel ja kevadel panevad inimesi uusi kortereid otsima, mis oleksid energiasäästlikumad, ütles kinnisvarafirma Arco Vara maakler Liis Kurik. Tartus on nappus soodsamatest üürikorteritest tudengitele.

Maakleri sõnul on Tartus praegu üldiselt väga vähe kortereid saada. Energiahinnad on inimeste korterisoove mõjutanud – kui korter on gaasiküttega, siis paljud tahavad seda teise vastu vahetada.

Kuriku sõnul on Tartus ühe- ja kahetoaliste korterite hinnad võrreldes eelmise aastaga läinud umbes 30 kuni 50 euro võrra kallimaks.

Tudengid soovivad üürida enamasti odavamapoolseid kortereid, kuid selle hinnaga ei ole turule kortereid juurde tulnud. "Kui tudengid üürivad, siis nad pigem üürivadki neid odavamapoolseid kortereid, mis jäävad 400 euro kanti, aga praegusel hetkel ei ole neid küll peale tulnud. Pigem on ukrainlased, kes on tulnud ja siiamaani jäänud," rääkis Kurik.

Kõige rohkem kortereid on Tartus saadaval kesklinnas. "Muidugi saab välja tuua Raadi, mis on uusarenduste poolt hästi aktiivselt käima läinud ja samuti ka ikkagi Annelinn, kus on veidikene odavamad korterid.," rääkis maakler.