Kerkinud üürihinnad on pannud tudengid keerulisse olukorda

Tartus korterit otsivad tudengid jäävad sel suvel eriti kehva olukorda, kuna üürihinnad on kerkinud mitukümmend protsenti ning pakkumisi on vähe. Ka kõrgkoolide ühiselamud on uueks õppeaastaks üürihindu tõstnud.

Üürikorterite pakkumiste arv Tartus on võrreldes aastataguse ajaga vähenenud ligi kolm korda.

"Üürihindade tõus on umbes kümme protsenti, 1Partner andmetel 15 kuni 20 protsenti," rääkis 1Partner maaklerteenuse juht Margus Kelk, tuues näiteks, et eelmisel aastal 450 euroga välja üüritud korter maksab praegu 580 eurot.

Selle korteri huvilised on välistudengid. Kui kohalikud esmakursuslased ootavad veel sisseastumiskatseid, siis nii mõnedki teised tudengid vaatavad juba praegu üüriturgu hämminguga.

"Kuigi vaja üürikorterit alles sügiseks, siis alustasin otsinguid kuu tagasi. Praegu väga hästi ei lähe. Otsin nii ühetoalist kui ka kahetoalist. Hinnad ei ole tudengile taskukohased, ma ütleksin," rääkis Tartu ülikooli tudeng Gretel Juhansoo.

Odavaim variant tudengile on elada ülikooli ühiselamus. Energiahindade tõusu tõttu tõstis aga ka Üliõpilasküla toahindu 12 protsenti. Üürituru hinnatõusule jääb see siiski alla.

"Näiteks Narva mnt 89 on kõige hilisemalt renoveeritud ja seal maksab terve kahekohaline tuba - trend on selline, et üüritakse üksi kahekohalist tuba - on näiteks 142 eurot. See on meil hetkel üks kõige populaarsemaid elamuid," selgitas Üliõpilasküla haldusjuht Karen Tuul.

Osa noortest, kes olid varem ühiselamust korterisse kolinud, tulid haldusjuhi sõnul möödunud talvel tagasi ühiselamusse, sest korteri kommunaaltasud läksid liiga krõbedaks. Võib arvata, et üürituru olukord võib sel suvel rohkem noori ühiselamusse suunata. Ent juba varasematel aastatel on osa soovijatest jäänud toast ilma.

"Eesti tudengite taotlusperiood algab 15. juulil kell üheksa hommikul. Kell 9.01 kuni 9.05 on enamus laekunud, neid tuleb sadades korraga. Kui taotleja otsustab, et magab sisse hommikul ja taotleb pärast kella 12, siis võib juhtuda, et on natuke hilja," rääkis Tuul.

Tartu üliõpilaskülas on ligi 3400 toakohta, Tartu ülikooli tudengeid on linnas aga ligi 10 000. Seega hakkab suurem osa tudengeid üüriturul ringi vaatama alles juuli keskel.

"Eelmisel aastal ma kolisin ühest üürikorterist teise augusti lõpus. See oli väga keeruline. Ütleme nii, et alates juuli keskpaigast septembriks korterit leida on ikka väga keeruline," tõdes Juhansoo.

Tudengite nõudlust on siiski märganud mõned arendajad. Näiteks on kesklinna kerkinud mikrokorterite maja, kus kümneruutmeetrise korteri eest tuleb kuus tasuda üüri umbes 300 eurot.