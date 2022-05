Rootsi kavatseb loobuda relvamüügikeelust Türgile, et Türgi lõpetaks Rootsi NATO-sse astumise tõkestamise, teatab ajaleht Expressen.

Expresseni teatel võib sõjavarustuse müügi üle otsustav riigiamet taas anda Rootsi relvafirmadele loa oma toodangut Türgile müüa. Loa andmine nõuab siiski täiendavat kaalumist, teatab Expressen.

Strateegiliste toodete inspektsiooni juht Karl Evertsson ei varjanud Expressenile antud intervjuus, et NATO-liikmesuse saamine on mõjuv põhjus, miks ametkond oma senise otsuse ümber vaatab.

Rootsi ja Soome kehtestasid relvamüügikeelu Türgile koos ülejäänud Euroopa Liiduga 2019. aastal seoses Süüria sõjaga.

Türgi ekspert Halil Karaveli ütles Expressenile, et Rootsi relvamüügikeelu tühistamine on Türgi jaoks sümboolselt väga oluline.

Türgi on esitanud Rootsile viis nõuet, mille täitmisel on Türgi nõus Rootsit NATO liikmeks lubama. Läbirääkimised kõigi nõuete üle käivad, kuid mõlema riigi valitsused on nende edenemise osas kidakeelsed.

Relvadega on seotud kaks nõuet, esiteks peab Rootsi tühistama relvamüügikeelu Türgile, teiseks lõpetama kurdi iseseisvuslastele relvade ja sõjavarustuse tarnimise.

Ka Karl Evertsson kinnitas, et Türgi nõue on pigem sümboolset laadi, sest Türgi ei ole kunagi olnud Rootsi relvafirmade suurklient.

Karaveli sõnul on asi põhimõttes, Türgi ei saa nõustuda talle kehtestatud relvaembargo, sest Türgi enda hinnangul kasutatakse ostetud relvi legaalseks enesekaitseks. Embargo tühistamisega nõustuvad ka Türgile taas relvi müüma hakanud riigid Türgi relvajõudude operatsioonide seaduslikkusega.