Tuntud Vene rokkar saatis riigi juhtkonna pimedasse kohta

"See, kes kirjutab Z-tähe, mingu p…e," ütles Makarevitš (68) usutluses Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus (RFE/RL) venekeelsele veebiväljaandele Nastojaštšeje Vremja. Makarevitši sõnul sai sissetung Ukrainasse tema jaoks punaseks jooneks.

"Enne, kui vaenutegevus algas, enne kui inimesed hakkasid surema, võisin ma täiesti mõista, et inimestel võib olla samale asjale erinev vaade. Aga kui see muutus sõjaks ja keegi karjub "Nii peabki!", siis sellise inimese ma tõmban enda jaoks maha," rääkis ta.

Muusik lahkus pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse Venemaalt ning elab nüüd nagu paljud teised Vene artistid Iisraelis. Nii on asunud Iisraeli näiteks ka Boriss Grebenštšikov ja Maksim Galkin, kes on samuti olnud avalikult kriitilised Kremli algatatud sõja suhtes.

Viimastel aastatel teravalt Putini-vastaste sõnavõttudega esinenud Makarevitš on selle eest sattunud Vene poliitikute ja ka mõningate kolleegide kriitika alla. Venemaal on tema kontserdid tühistatud ning Venemaa propagandameedia korraldas Makarevitši suhtes laimukampaania, märkis RFE/RL.

Makarevitš on rääkinud, et tema muusikukarjääri on mõjutanud The Beatles. Oma grupi Mašina Vremeni (eesti keeles Ajamasin) moodustas ta juba 1969. aastal. Ehkki ansamblit hinnati kõrgelt Nõukogude Liidu undergroundis, siis ei sattunud see kunagi ka võimude repressioonide sihtmärgiks ning muutus mingil hetkel isegi peavoolu osaks, kirjutab RFE/RL.

Kui Makarevitš mängis 2008. aastal Moskva Punasel väljakul Putini esitatud presidendikandidaadi Medvedevi toetusüritusel, siis kaitses ta seda otsust, öeldes, et see oli kõige mõistlikum kandidaat. Aga kolm aastat hiljem, kui Putin teatas oma kavatsusest uuesti presidendiks saada, asus Makarevitš seda kritiseerima, öeldes, et venelastelt rööviti see, mis seni veel valimisõigusest alles oli jäänud.

Pärast Makarevitši kriitikat Vene agressiooni suhtes 2014. aastal asusid Kremli toetajad süüdistama teda reeturluses ning tema kontserdid tühistati.

Äsjases intervjuus võrdles Makarevitš Venemaa sissetungi Ukrainasse Nõukogude Liidu invasiooniga Tšehhoslovakkiasse 1968. aastal, kuid lisas, et praegune sõda on palju hullem. "See, mis toimub Ukrainas, on tekitatud häda ulatuse poolest palju hullem kui oli Prahas," rääkis ta.

Vastates küsimusele, kas ta peab võimalikuks stsenaariumi, mille täitumisel ta saaks Venemaale naasta, ütles Makarevitš, et ei mõtle sellele, kuna ei saa sündmuste käiku kuidagi mõjutada.

Mai alguses teatas Makarevitš, et töötab uue materjali kallal ning ei soovi oma allesjäänud elu rikkuda Vene uudiste lugemisega ning nende ümberveenmisega, kes toetavad sõda Ukrainas. Makarevitši sõnul usub ta jätkuvalt inimeste mõistlikusse.