Teise pensionisamba maksete peatamise korvab riik kahes jaos

Samas pole Fedotovi sõnul kõik hüvitamise detailid veel päris paigas. "Eks selle kompenseerimise ajani on natuke veel minna ja riigieelarve arutamise protsess algab sügisel, seega saab täpsemalt rääkida alles siis," ütles Fedotov.

Ka täpsete summade asemel on rahandusministeeriumil praegu vaid prognoos, mille järgi on 2023–2024 aastatel kompenseerimise kuludeks kavandatud 276 miljonit eurot. Pool sellest esimesel aastal ja pool teisel. "Täpsed summad on mõjutatud sellest, kui palju on neid inimesi, kes jõuavad sel aastal veel teisest pensionisambast lahkuda. Nendele on kompenseerimine teistsugune: nad saavad tegemata jäänud maksete summa ka samal kuul, kui nad sambast lahkuvad. Sellevõrra on inimesi, kes aastatel 2023–2024 teises sambas alles on, vähem," selgitas Fedotov.

Teine asi, mis on hetkel lahtine, on pensionifondide tootlus, mis 2020. aasta 1. juulist kuni selle aasta lõpuni keskmiselt koguneb. "Lubadus oli ju selline, et kui keskmine fondide tootlus nende kahe aasta peale on positiivne, siis kompenseeritavat summat selle tootluse võrra ka suurendatakse," sõnas Fedotov. See summa kantakse pensionikoguja teise sambasse.

Tema sõnul on teisest pensionisambas lahkujate arv võrreldes esimese lainega kahanenud. "Eelmise aasta septembris, teisest sambast lahkumise esimese laine ajal, lahkus 149 000 inimest. Käesoleval aastal on kolme lahkumise kuu peale kokku 50 000 inimest. Samas need, kes peaksid septembris lahkuma, saavad juuli lõpuni veel oma avalduse tagasi võtta," rääkis Fedotov. Seega selgub selle aasta täpne lahkujate hulk augustis.

2020. aasta kevadel otsustas valitsus ühe koroonaepideemia meetmena peatada sama aasta juulist alates 14 kuuks nelja protsendi maksed teise sambasse. Pensionikoguja sai omakorda 2020. aasta oktoobris otsustada, kas jätkata oma palgast tehtavate kahe protsendi maksetega vanaviisi või peatada alates detsembrist 2020 ka need maksed. Maksete ajutiseks peatamiseks tuli esitada oktoobris vastav avaldus. Nii nelja kui ka kahe protsendi maksed taastusid automaatselt septembrist 2021. Inimestele, kes tegid oma kahe protsendi makseid ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt nelja protsenti teise sambasse ei maksta, kompenseeritakse need neli protsenti.