Maasikahooaeg algab paari nädala pärast

Lemmatu Marjatalu kaasomanik Kärt Karhunen ütles, et öökülm võttis küll esimesed õied ära, kuid esmaspäeval saadi selle hooaja esimene saak, mis kasvatati loori all.

"Aga kui nüüd vaadata neid põlde, mis ei ole katteloori all, siis need hakkavad alles õitsema, et tõesti looduslikult tuleb saak sel aastal hiljem."

Samuti on öökülm pahandust teinud teiste marjade õitele.

"Meil endal on küll vaarikad, aga selle kohta ma ei oska öelda. Mustsõstrad on samuti ilusasti õitsenud, kuid mingi koha pealt on külm õied ära võtnud."

Mis saab siis, kui ilmad jäävadki külmaks ning kas meil tuleb hakata sööma välismaa maasikaid?

"Ei no kindlasti mitte, sest marjad küpsevad rahulikult ja mitte nii kiiresti, pigem neil just on aega rahus suureks kasvada ja küll nad ikka tulevad," rääkis Karhunen.

Laari talu perenaine Kadri Nebokat tõdes, et maasikataimed õitsevad ning avamaa saaki prognoositakse jaanipäevaks.

"Paljudel põldudel on ka katteloor ja sealt prognoosime juba kahe nädala pärast saaki. Katteloori alust pinda ei ole külm kevad mõjutanud, kuid avamaal on taim natuke hilisem, kui eelnevatel aastatel on olnud."

Energiakulude suurenemise tõttu, on püsikulud tõusnud vähemalt 30 protsenti, mis kajastub lõpptarbija hinnas.

"Nii energiakulu, sellest tulenevalt ka kõikvõimalikud sisendid ehk olen suhteliselt kindel, et see kajastub ka suvel maasika hinnas, sest kõik sisendid on suurenenud."

Nii Laari talu kui ka Lemmatu talu esindajad tõdesid, et raske on prognoosida, milliseks kujuneb lõplik maasika hind, sest tegurid, mis seda mõjutavad on palju.

"Hinnad on tõusnud, aga me oleme ilusasti oma kauba kätte saanud ja muidugi meie tavaliselt ostame lattu valmis omad väetised, et tunda mingisugust kindlustunnet ka selle aastal," sõnas Kärt Karhunen,

Sõda Ukrainas tõstis väetiste hindu, kuid Eesti maasikakasvatajad varusid talvel vajamineva väetise ette.

"Tõesti, me ei olnud seda teinud sügisel, vaid tegeleme sellega tavaliselt talvel või kevade alguses. Meil õnnestus kõik vajaminevad sisendid endale hankida, kuid hinnad on teised, võrreldes aastatagusega," ütles Kadri Nebokat.