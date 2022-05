Ukraina teatel on tuvastatud üle 600 sõjakuritegudes kahtlustatava venelase

Ukraina peaprokuratuuri teatas, et tuvastatud on üle 600 sõjakuritegudes kahtlustatava venelase. Kahtlusaluste hulka kuulub ka ohvitsere ja poliitikuid, ütles Ukraina peaprokurör Irina Venediktova.

"Iga päev lisandub Ukrainas 200-300 sõjakuritegu. Praegusel hetkel on meil ligi 15 000 kaasust sõjakuritegude kohta. Peamine kaasus on agressioonikuritegu. Meil on selle lähenemise alusel üle 600 kahtlusaluse," ütles Venediktova.

"Tegemist on Venemaa Föderatsiooni kõrgete sõjaväelaste, poliitikute ja propagandaagentidega. Kui räägime sõjakuritegudest Ukrainas, siis meil on ligi 80 kahtlusalust, keda identifitseerime sõjakurjategijana ja kelle vastu alustasime süüdistuse esitamist," lisas ta.

Rahvusvahelise uurimismeeskonnaga on liitunud Leedu ja Poola kõrval ka Eesti, Läti ja Slovakkia, kinnitas Venediktova pärast Haagis toimunud kohtumist rahvusvahelise kriminaalkohtu esindajatega.

Rahvusvahelise kriminaalkohtu prokurör Karim Khan kutsus ükes kõiki konflikti osalisi vastutust kandma, olgu selleks Venemaa üksused või Ukraina üksused. "Igal üksikisikul on vastutus. Kellelgi ei ole vaba blankovekslit teha, mida tahab," ütles Khan.