ICC 42-liikmeline meeskond uurib väidetavaid sõjakuritegusid Ukrainas

Prokurör Karim Khan ütles teisipäeval, et 42-liikmeline uurimisrühm, mis koosneb uurijatest, kohtuekspertidest ja abipersonalist, "edendab uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni alla kuuluvate kuritegude kohta ja toetab Ukraina riiklikke ametivõime".

Khan tänas Hollandit, kus kohus asub, selle eest, et nad saatsid missioonile appi "märkimisväärse arvu Hollandi riiklikke eksperte".

Lisaks teeb meeskond koostööd ka juba Ukrainas viibivate Prantsuse kohtuekspertidega. Kõigi konfliktipiirkonnas osalejate töö peab prokuratuuri hinnangul olema tõhusalt koordineeritud.

Khan: "Ukraina on kuriteopaik"

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör teatas väidetavate sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude uurimise vajadusest vaid neli päeva pärast Venemaa sissetungi 24. veebruaril.

Aprillis ütles Khan visiidil Kiievi lähedal asuvasse Bucha linna, et , et "Ukraina on kuriteopaik". Pärast Vene vägede lahkumist märtsi lõpus leiti Bucha tänavatelt surnukehasid.

Inimsusevastaste kuritegude liigitamiseks peavad rünnakud olema "laialt levinud või süstemaatilised mis tahes tsiviilelanikkonna vastu".

ÜRO inimõiguste seiremissioon Ukrainas teatas eelmisel nädalal, et on kinnitanud 7061 tsiviilohvrit.

Meeskond ütles ka, et enamik surmajuhtumeid leidis aset lõhkerelvade kasutamise tõttu. Kõrge ohvrite arv viitab sellele, et Venemaa väed ründavad ÜRO meeskonna sõnul valimatult ja ebaproportsionaalselt.

Alates Venemaa sissetungi algusest on lahingute eest põgenenud üle kuue miljoni inimese, teatas ÜRO pagulaste ülemkomissar. Umbes 90 protsenti neist on naised ja lapsed.

Enamik neist on jõudnud naaberriikidesse, sealhulgas Poolasse ja Rumeeniasse.