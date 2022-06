Esimeses klassis käiv Sofia võitleb haruldase seljaaju kasvajaga

Hetkel esimeses klassis käiva Sofia jaoks on viimased poolteist aastat olnud keerulised. "Tegelikult see oli nii järsult, ma ei osanudki arvata, et midagi on temaga valesti, sest ta oli nii aktiivne, täiesti terve laps, kes väga palju liigub, rõõmsameelne, tal midagi ei valutanud," meenutas tema ema ja lisas, et aga ühel päeva tuli tüdruk trennist koju tagasi ja ütles, et ta natukene kukkus ning sel veidi valutab. "Iga päevaga hakkas selg üha rohkem valutama, ta ei saanud enam magada."

Seljavaluga käisid nad korduvalt ka haiglas, kus ta öeldi, et ilmselt läheb see iseenesest korda. Kahe nädalaga aga midagi ei muutunud ning õige pea hakkas Sofia hoopis lonkama. "Siis läksime lastehaiglasse ja selgus, et tal on seljaajus päris suur kasvaja," sõnas ema ja lisas, et Sofial diagnoositi haruldane pahaloomuline kasvaja, mida ei olnud varem ühelgi lapsel Eestis tuvastatud.

Sofia sai operatsioonijärgselt suvi läbi keemia- ja kiiritusravi ning viibis pikkus kuid haiglas, kuid tema suurim soov oli minna sügisel kooli. "Ma mäletan seda rasket hetke, kui tal olid väga suured valud, siis me läksime õue, vihma sadas, oli soe, ta oli ratastoolis ning palus, et emme, tule minu juurde, ma tahan sulle midagi sosistada, ja ta ütles mulle, et emme, ega sa pole pahane mu peale, kui ma enam ei võitle, sest mul pole enam jõudu," sõnas ema.

Hetkel elab Sofia koos oma vanematega päeva kaupa. "Prognoosist me ei räägi, see on ainult sõnad," selgitas ema ja ütles, et tegelikult peaksid kõik inimesed elama päev korraga. "Me ei tee suuri plaane, mis on kümne või kahekümne aasta pärast, vaid me oleme tänulikud, et meil tuleb see päev, et päike paistab, isegi kui on pilves, siis ikkagi on mõnus, et me oleme elus, et meil on tänane päev."

"Uskuge mind, isegi selline olukord toob endaga nii palju häid asju kaasa, võib-olla need asjad võiksid tulla, aga inimene lihtsalt ei pane neid tähele, sest tal on koguaeg nii kiire, tal on mingit teised tegemised," mainis ema ja lisas, et praegune olukord õpetas, et tuleb neid asju tähele panna, siis sa oled palju õnnelikum.