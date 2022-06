Läti elanikkond vähenes aastaga 17 000 inimese võrra

Läti Statistikaameti andmetel on Läti elanikkond 17 000 inimese võrra väiksem kui eelmine aasta, vahendab Läti avalik-õiguslik ringhääling . Kokku elab Lätis 2022 aastal ligikaudu 1 876 000 inimest.

Eelmine aasta vähenes Läti elanikkond rohkem kui varasematel aastatel. Langusest 0,91 protsenti hinnatakse olevat loomulik langus ja 0,01 protsenti on tingitud migratsioonist. Arvestades praegu Lätti saabuvaid Ukraina sõjapõgenikke võib järgmise aasta statistiline ülevaade näidata hoopis rahvastiku kasvu.

Loomuliku elanikkonna languse hulka arvestatakse ka koroonasurmad, mis olid Lätis eriti kõrged eelmise aasta jaanuaris ja sügiskuudel.

Eelmine aasta sündis Lätis üle 17 000 lapse, mis on 132 lapse ehk 0,8 protsendi võrra vähem kui 2020 aastal (mis oli tollal Läti viimase saja aasta madalaim number). Suri peaaegu 35 000 inimest ning surmi oli võrreldes eelmise aastaga üle 5000 tuhande inimese ehk 19.9 protsendi võrra rohkem. Nii suur suremus oli Lätis viimati 90ndatel ja sõjaperioodidel. Eelmine aasta ületas suremus Lätis sündimust kahekordselt.

Keskmine vanus Lätis on 42.9 aastat ning elanikkond on vananemas. Aastal 2021 vähenesid kõik suuremad Lätis elavad rahvusgrupid: valgevenelaste arv vähenes 2,2 protsenti, poolakatel 2,5 protsenti, venelastel 2 protsenti ja ukrainlasi 0.9 protsenti. Lätlaste seas oli langus 0.5 protsenti kuigi nende osakaal kogu Läti elanikkonnast kasvas 0,3 protsenti, olles nüüd 64 protsenti. Samal ajal on Eesti elanikkond kergelt kasvanud.