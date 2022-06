Rutjal katsetati lahinglaskmistel õhutõrje raketikompleksi Mistral

Suurõppusel Siil toimusid kolmapäeval Lääne-Virumaal Rutjal lähimaa õhutõrjeraketikompleksi Mistral lahinglaskmised. Kuigi laskesimulaatorite kvaliteet on kaitseväelaste hinnangul ajaga tõusnud, on vaja lasta ka reaalsete raketisüsteemidega.

Mistrali rakettide tabavusprotsent on üle 90 ja ühe lasu hind küünib üle 100 000 euro.

Õhutõrjepataljoni väljaõppesektsiooni ülem major Taavi Talunik ütles, et ajateenija peab saama ka füüsiliselt lahingraketti välja lasta.

"Ja see pole oluline vaid ajateenijatele, vaid meile, õhutõrjujatele, et me saame kontrollida oma laskeseadmeid ja moona ning olla veendunud, et kõik on nendega korras," rääkis Talunik.