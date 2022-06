Balti riigid asuvad hoidma Venemaa suhtes elektritasakaalu

Vähendamaks sõltuvust Vene energiasüsteemist on Baltimaade elektriturg alates 1. juunist ühendatud ainult omavahel ning Poola ja Põhjamaadega. Läti AST sõnul on muuhulgas põhjuseks raskused maksetega, sest mitmed pangad, mille kaudu varem elektri eest tasuti, on nüüd sanktsioonide all ning Balti riigid ei soovi ka Vene ettevõtetele makseid teha.

Juuni algusest rakendatud meetmed vähendavad Balti elektrisüsteemide sõltuvust Venemaal asuvatest kiiretest sageduse juhtimise reservidest teatas Elering. Elektribilansi juhtimiseks kasutavad Balti süsteemihaldurid edaspidi üksnes Euroopa Liidu riikides asuvaid, eelkõige Balti ja Põhjamaade turuosaliste pakutavaid reservvõimsusi.

Seni kasutasid Balti süsteemihaldurid Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemi bilansi juhtimiseks kohalike turuosaliste poolt pakutava reguleerimisteenuse kõrval Venemaa energiakontserni Inter RAO pakutavat teenust.

Balti elektrivõrk on Vene elektrivõrguga ühenduses seni, kuni sünkroonitakse ülejäänud Euroopa elektrivõrguga aastaks 2025.