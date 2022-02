Ukraina elektrivõrk ühendatakse kiirkorras Euroopa elektrivõrguga

Simson teatas juba pühapäeval, et Euroopa Liit soovib Ukraina elektrivõrgu liita Mandri-Euroopa võrguga nii pea kui võimalik, et muuta Ukraina sõltumatumaks Venemaast.

"Ma usun, et see on praeguses olukorras ainus viis tegutseda," ütles Simson.

Ukraina elektrivõrgu ühendamine Mandri-Euroopa võrguga oli varem plaanis lõpule viia 2023. aastal, kuid praeguses julgeolekuolukorras on tekkinud soov see võimalikult kiiresti ära teha, öeldi ERR-ile majandusministeeriumist.

Simson ütles pühapäeval, et Ukraina võrgu erakorraliseks sünkroniseerimiseks vaja liikmesriikide ja Euroopa elektrisüsteemihaldurite organisatsiooni ENTSO-E tuge. ENTSO-E peab tegema lõpliku otsuse ning arutab seda juba esmaspäeval.

"Loodetavasti saab tehniline töö sünkroniseerimiseks jätkuda vaatamata Venemaa rünnakule," ütles Simson.

Ukraina eraldas oma võrgu Venemaa elektrivõrgust 24. veebruari varahommikul, mõned tunnid enne Venemaa rünnaku algust. Eraldumine oli juba ette kavandatud ning kokkulangemine rünnakuga oli juhuslik, ütles eelmisel nädalal ERR-ile Eesti süsteemioperaatori Elering juht Taavi Veskimägi.

"See oli pikalt ette planeeritud, et Ukraina täieliku eralduskatse teeb. Euroopa poole pealt me Ukrainaga töötasime juba pikalt sellega, et kui Ukraina peaks end Venemaast lahti ühendama, siis mis selline saartalitluskatse nende jaoks tähendab. Ja kui venelased ei peaks tagasi sünkroniseerima Ukraina elektrisüsteemi Venemaa elektrisüsteemiga, siis mida see tähendab, kas Ukraina on võimalik erakorraliselt sünkroniseerida Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga," rääkis Veskimägi.

Eestil ja teistel Balti riikidel on plaanis elektrivõrgud Vene süsteemist lahti ühendada ja sünkroniseerida need Mandri-Euroopa võrguga 2025. aasta lõpuks. Siemens Energy on selle jaoks ehitamas Eestis praegu kolme elektrisüsteemi sagedusstabiilsust tagavat sünkroonkompensaatorit, mis rajatakse Viru, Püssi ja Kiisa sõlmalajaamade juurde.

Euroopa Liidu energiaministrid kohtuvad esmaspäeval erakorralisel kohtumisel, et arutada Venemaa rünnakust põhjustatud mõju energiaturgudele.