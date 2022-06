Komisjon ei toetanud peretoetuste eelnõu muudatusettepanekuid

Reformierakonna fraktsioon esitas tähtajaks 1657 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon kolm muudatusettepanekut.

Mõlema fraktsiooni muudatusettepanekuid hääletati kimpudena. Nii Reformierakonna kui ka sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekute kimbu poolt hääletas neli ja vastu kuus komisjoni liiget, seega ei leidnud kumbki muudatuste kimp heakskiitu.

Komisjon otsustas eelnõu arutelu jätkata esmaspäevasel korralisel istungil ja panna siis hääletusele komisjonipoolsed muudatusettepanekud.

Küsimusele, kas endiselt on reaalne võtta eelnõu seadusena vastu enne jaanipäeva vastas sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka, et see sõltub riigikogu liikmete tahtest.

"Küsimus on ju selles, kas võetakse 10-minutilisi vaheaegu ja tahetakse juntida riigikogu suures saalis või mitte. Kui ei taheta, siis on see võimalik. See sõltub väga palju Reformierakonnast, kui suur vastasus neil lastetoetuste vastu on," rääkis Kotka.

Muudatusettepanekute grupeerimist nende hääletamisel Kotka sõnul plaanis ei ole.

Kotka selgitas, et komisjon otsustas anda igale muudatusettepaneku esitanud saadikule oma muudatusettepaneku tutvustamiseks kaks minutit. Ühtlasi otsustas komisjon hääletada Reformierakonna fraktsiooni esitatud ettepanekuid ühe paketina ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna muudatusettepanekuid teise paketina, kuid saata täiskogu ette nii, et seal saaks iga muudatusettepaneku panna hääletusele eraldi. Samuti otsustas sotsiaalkomisjon teha ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda teiseks lugemiseks 8. juunil ning kolmandaks lugemiseks ja lõpphääletuseks 15. juunil.

Reformierakonna riigikogu fraktsioon edastas kolmapäeval sotsiaalkomisjonile umbes 2000 muudatusettepanekut perehüvitiste seadusele, et peatada selle kiirustades läbisurumine riigikogu sellel istungjärgul.

2000 muudatusettepanekust jäi komisjonile menetlemiseks 1657 muudatusettepanekut. Nendes kolm tegid sotsid.

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatati 54 riigikogu Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme allkirjaga 12. mail. 30. mail läbis eelnõu täiskogus esimese lugemise. 1. juunil võtsid neli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikut oma allkirjad eelnõult tagasi. Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 1. juunil