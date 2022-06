Biden palus kongressilt relvaseaduste karmistamist

"Kui palju tapatalguid oleme valmis aktsepteerima?" küsis USA president Joe Biden neljapäeval tehtud telepöördumises, paludes tungivalt seadusandjatelt karmimaid relvaseadusi ja nõudes eelkõige vabariiklastelt relvakontrolli hääletuste blokeerimise lõpetamist.

CNN kirjutab, et tegu on presidendi seni jõulisema ja konkreetsema üleskutsega kehtestada karmimad piirangud relvade omamisele, pärast hiljutisi tulistamisi Texase algkoolis, New Yorgi kaubanduskeskuses ja Oklahoma haiglas. Oma kõnes julgustas Biden seadusandjaid tegutsema ja samas hoiatas uute relvaseaduste vastaseid, et neid tabab valijate viha, sest enamus toetab tegusid massitulistamiste ärahoidmisel.

Niinimetatud ründerelvade keelamise kõrval pakkus Biden lahendustena ka relvaostjate taustakontrolli laiendamist, uusi reegleid relvade turvaliseks hoiustamiseks, relvamüügi keeldu neile, kel on kriminaalne taust, relvatootjatele vastutuse kehtestamist ning õpilastele parema vaimse tervise abi pakkumist.

CNN-i hinnangul ei saa tõenäoliselt enamik neist ettepanekust senati heakskiitu, sest kongressi ülemkoda on võrdselt jagunenud demokraatide ja vabariiklaste vahel.

Üks relvade lobigrupp teatas avalduses, et Bideni ettepanekud rikuvad seadusekuulekate relvaomanike õigusi, see pole lahendus ega see, mida Ameerika vajab.

USA põhiseadus kaitseb ameeriklaste õigust relva kanda. Bideni hinnangul ei ole see aga absoluutne õigus ja tema ettepanekute eesmärk pole inimestelt relvade äravõtmine.