Grosberg: tõenäoliselt langeb terve Luhanski oblast Vene vägede kätte

"Sõjategevus on olnud sel nädalal samasugune nagu viimased nädalad, võibolla isegi kuu," rääkis Grosberg reedel kaitseministeeriumis korraldatud briifingul. Kokkupõrkeid on kogu rinde ulatuses ning kui üks või teine osapool saavutab kohati ka mõningast taktikalist edu, siis konflikti kulgu muutvaid edusamme pole teinud ei Venemaa ega Ukraina, lisas ta.

Grosberg rääkis et kui praegu on Luhanski oblasti läänepiiri lähistel asuvast Severodonetski linnast umbes kolmandik Ukraina ja teine kolmandik Vene vägede käes, siis ilmselt Venemaa selle siiski vallutab.

"Tõenäoliselt paari nädalaga suudavad Vene üksused Luhanski oblasti sisuliselt vallutada, aga sealt edasi on juba keeruline arvata, kuidas lahingud edasi lähevad," rääkis Grosberg.

Tema hinnangul on Vene üksuste peamine eesmärk Slovjanski ja Kramatorski vallutamine, aga selleks ongi vaja kätte saada nendest idas paiknev Severodonetsk.

Rääkides mujal rinnetel toimuvast, ütles Grosberg, et vaatamata, sellele, et Ukraina üksused on suutnud Vene väed Harkivi alt kaugemale lükata, on linn endiselt Vene vägede kaugtule all. Samas on ka Ukraina põhjaosas, Tšernigivis, mida Venemaa tulistab oma territooriumil asuvatest laskeseadeldistest.

Lõunas on Ukraina üksused teinud rünnakuid ja mõned külad ka tagasi saanud, aga sellel pole suuremat sõjalist tähtsus, tõdes Grosberg. Vene üksused keskenduvad seal peamiselt oma positsioonide hoidmisele, et tagada maaühendus Krimmiga. Kuna Mariupolis enam lahinguid ei peeta, on Venemaa saanud sealt vabanenud üksused saata mujale Ukraina lõunaossa rinnet kaitsma.