Grosberg ei usu Ukraina võimekust aasta lõpuks oma alad vabastada

Hoolimata sellest, et Ukraina president on seadnud eesmärgiks kogu Ukraina territooriumi aastavahetuseks Vene vägedest vabastada, ei tundu see olevat võimalik, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem Margo Grosberg.

"Nagu ma juba ka eelmisel nädalal ütlesin, et kogu aktiivse sõjategevuse lõpuni on jäänud 7-9 nädalat, seda sõltuvalt sellest, millal ilm halvaks läheb. Sealt edasi saab oleme kuni kevadeni tegemist staatilise sõjaga nagu näeme praegu Donetski ja Luhanski oblastis," rääkis kolonel Grosberg reedel kaitseministeeriumis korraldatud briifingul.

Seetõttu on ka vähetõenäoline, et selle aja jooksul suudetakse kogu Ukraina territoorium vabastada nagu on soovinud president Volodõmõr Zelenski, lisas Grosberg. Tema sõnul oleks nii suure edu saavutamine nii lühikese ajaga Ukraina jaoks väga keeruline.

Grosberg rääkis esmaspäeva hommikul alanud Ukraina vägede intensiivsetest rünnakutest Hersoni oblastis, kus peasuunad on Hersonist kirdesse jäävast Krivõi Rihhist alla lõunasse ning läänest otse Hersoni peale.

"Ma ei liigitaks seda massiliseks pealetungiks – seda see veel ei ole. Aga Ukraina on aprilli algusest saadik Hersoni piirkonnas edu saavutanud," tõdes ta.

Kui Ukraina väed jõuaksid siiski Hersoni oblastis edenedes välja Dneprini, siis see võtaks maha ohu, et Vene väed püüavad edasi tungida Odessa suunas, rääkis Grosberg.

Samas nii nagu on Vene üksustel keeruline üle Dnepri liikumine, saab see olema raske ka Ukraina vägedel, märkis kolonel. Grosbergi sõnul on ründajal eduks vaja kolmekordset ülekaalu kaitsvast poolest. Lisaks on Venemaa rajanud Hersoni piirkonda hulgaliselt kaitserajatisi ning Ukraina väed on suutnud läbi murda ainult esimesest liinist. Edasised liinid on aga esimesest palju tugevamad ja seega saab ukrainlastel väga raske olema, rääkis ta.

Seetõttu vajab Ukraina lääne toetuse jätkumist tõusvas joones, rõhutas kolonel.

Samas vähendab Ukraina edu Hersoni oblastis ja üha intensiivsem pealetung, okupatsioonivõimude suutlikkust seal libareferendumit läbi viia, tõdes Grosberg.

Mujal Ukrainas - Harkivi suunas ja Donetski oblastis - on Vene üksused rünnanud suurema eduta. Nagu eelmisel nädalal sai rääkida pealetungist Soledari eeslinnale, siis nii jätkub see ka nüüd aga ilma suurema eduta.

Venemaa toob Ukrainasse täiendavaid vägesid, moodustatava kolmanda armeekorpuse esimesi üksusi nähtud Ukrainaga külhnevas Rostovi oblastis, rääkis Grosberg. Aga seni ei ole veel teada, kuhu need viiakse. Lähim siht neile oleks Donetski oblast, aga kui Ukraina edeneb Hersonis, siis paigutatakse nad sinna tekkinud aukude lappimiseks, märkis kolonel.