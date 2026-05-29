Ukraina edukad droonirünnakud häirivad Vene varustusteid Krimmi

Ukraina droonirünnakus süttinud Vene kaubaauto.
Ukraina droonirünnakus süttinud Vene kaubaauto. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Ukraina on käivitanud eduka droonikampaania riigi lõunaosa okupeeritud alade maanteedel, takistades Venemaal oma vägede varustamist okupeeritud Krimmi poolsaarel ning Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastis.

Ukraina kaitseministeeriumi Luure Peavalitsuse (GUR) mehitamata õhusõidukid põletavad Krimmi-Donetski maismaakoridoris, sügaval tagalas Berdjanski, Melitopoli ja Džankoi vahelisel maanteel okupantide varustust, halvates Vene vägede logistika, kirjeldas väljaanne Dialog.ua.

Venemaa ja Krimmi vahelisi kriitilisi varustusliine rünnatakse droonidega ning Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fedorov teatas 27. mail, et kampaania tähendab logistilist sulgemist, kirjutas mõttekoja Center for European Policy Analysis (CEPA) ülevaates David Kirichenko.

Ukraina edukad keskmaa- ja rindejoone-lähedased droonirünnakukampaaniad piiravad Venemaa võimet transportida uusi üksuseid rindele ning varustada ja hoida positsioone, märkis USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) oma kolmapäevases ülevaates.

ISW kirjelduse kohaselt hakkasid Ukraina väed oma rünnakukampaaniat, milles kasutatakse keskmaadroone, intensiivistama 2026. aasta kevadel ja on juba saavutanud märkimisväärseid operatiivseid tulemusi, sealhulgas vähendades Vene vägede võimet kasutada Venemaad okupeeritud Krimmiga ühendavaid peamisi maismaad mööda kulgevaid ühendusteid (GLOC), sealhulgas Rostovi-Krimmi maanteed M-14 ja teisi okupeeritud Lõuna-Ukrainat Donetski oblasti linnaga ühendavaid teid.

GUR-i sotsiaalmeediakontodel avaldatud videomaterjal näitab Vene kütusetsisternide, veoautode ja haagiste hävitamist.

"Venemaa jaoks on tulemus sünge: Krimmi viiv maismaasild on üha enam muutumas Vene sõjaväe logistika jaoks surmalõksuks," kirjeldas CEPA autor.

Maismaateed on varustamisel üliolulised, kuna Krimmi silla kaudu ei saa suuremaid veoseid Krimmi viia.

Rünnakutes kasutatakse varitsevat ründemoona ja luuresüsteeme Shark-M. Samuti on sel otstarbel kasutusele võetud uut tüüpi droonid, sealhulgas tehisintellektiga Hornet, mille lennukaugus ulatub rohkem kui 150 kilomeetri kaugusele Vene vägede tagalasse.

Ühe avatud lähtekoodiga andmeid analüüsiva eksperdi sõnul on Ukraina rünnakutes hävitatud Vene veoautodest levivate videote arv jahmatav, samas kui teised on viidanud Venemaa ultranatsionalistlike sõjablogijate ulatuslikele kaebustele tekitatud kahju pärast. Analüütiku sõnul on rindejoonest kaugel hävitatud üle 125 veoauto, millest enamik sai tabamuse mais, seisab CEPA ülevaates.

Kampaania pikaajalised tagajärjed on tõsised, kuid praegu ei ole neid võimalik veel täpsemalt mõõta. On aga tõsi, et peaaegu kogu Venemaa logistika lõunarindel ja Krimmis toimub mööda maismaad. Kui ühendused mööda maanteid ja raudteed katkevad, on kahju Vene vägedele vältimatu, tõdes Kirichenko oma CEPA lehel avaldatud kommentaaris.

CEPA autor märkis ka, et Venemaa täiemahulise agressiooni viiendal aastal on droonisõda üha kiirenemas ja see pole Venemaa kasuks. Kui sõja algusaastatel nappis Ukrainal laskemoona ja tal oli raskusi rünnakute korraldamisel Venemaa liinide taga, siis pärast aastaid kestnud drooni-arendust on Kiievi droonidoktriin nüüd vilja kandmas, rinne stabiliseerub ja Ukraina suudab korraldada üha kaugemaid ja valusamaid droonirünnakuid Vene vägedele rindepiirkonnas ning strateegilisele taristule tagalas.

26. mail teatas avatud lähtekoodiga andeid analüüsiv seiregrupp Oko Gora, et viimase kolme nädala jooksul on M14 ja H20 maanteedel dokumenteeritud üle 60 põlenud veoauto ja kütuseveoki. See arv ei hõlma kergelt ja mõõdukalt kahjustatud sõidukeid, kuigi rühm märkis ka, et need moodustavad endiselt vaid umbes viis protsenti nendel marsruutidel liikuvast sõjaväetranspordist, vahendas CEPA.

Vene analüütiku Rõbari sõnul häirib Ukraina süstemaatiliselt Venemaa varustamist lõunapoolsetes okupeeritud piirkondades, mitte ainult Krimmis, vahendas sõjauudiste kanal NOELREPORTS ühismeedias.

Rõbari andmeil on Horneti droonid kõige aktiivsemad Mariupoli-Melitopoli marsruudil, pikamaa FPV-droonid ründavad Donetskit ja seda ümbritsevat ringteed, samas kui Horneti ja Bulava droonid ründavad okupeeritud Luhanski marsruute. Rybar hoiatab, et rünnakute mõju ulatub palju kaugemale kütuse- ja kaubapuudusest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua, CEPA, ISW

