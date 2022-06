Läänemets: ootame Reformierakonna ametlikku ettepanekut kõnelusteks

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et rääkis päeval peaminister Kaja Kallasega ja ootab nüüd, et Reformierakond teeks ametlikult sotsidele ettepaneku koalitsioonikõnelusteks. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kutsus esmaspäevaks kokku erakonna juhatuse ja riigikogu fraktsiooni ühise koosoleku.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas helistas reedel nii Läänemetsale kui ka Seedrile, et teha neile ettepanek uue valitsuskoalitsiooni moodustamise kõneluste alustamiseks.

Lauri Läänemets ütles, et on Kaja Kallasega selles osas ühte meelt, et Eesti vajab kiiresti toimivat valitsust, mis oleks Eesti-keskne ja Euroopa-meelne. "Ei ole vaja kõhklejate valitsust," lausus ta.

Läänemets sõnas, et kuigi Reformierakond veel ametlikku ettepanekut teinud ei ole, usub ta, et mingil hetkel see tuleb ja siis koguneb asja arutama ka sotside juhatus.

Helir-Valdor Seeder ütles, et Isamaa on valmis läbi rääkima kõigi parlamendimandaadi saanud erakondadega. Ta rõhutas aga, et teda tegi murelikuks viis, kuidas peaminister valitsuse laiali saatis.

"Korrektne põhiseaduse vaimust tulenev kord näeb ette, et kui koalitsioon laguneb, siis peaminister astub tagasi, president teeb ettepaneku inimesele, kes tõenäoliselt on võimeline moodustama toimiva valitsuse ja saab ka parlamendi mandaadi. See võib olla seesama isik, aga võib ka olla keegi teine ja siis parlament annab peaministri kandidaadile heakskiidu ja saab moodustada uue valitsuse. Praegu välditakse ka selle protsessi puhul parlamenti ja see parlamendi ignoreerimine on toimunud pikema aja jooksul," rääkis Seeder.

Seedri sõnul ei ta Keskerakonna esimehelt Jüri Rataselt saanud ettepanekut alustada koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni loomiseks.

"Minule ei ole sellist ettepanekut nagu Kaja Kallas tegi, Jüri Ratas teinud. Aga loomulikult ei saa välistada, et selline ettepanek tuleb meile. Siis me kaalume kõiki erinevaid ettepanekuid. Meie jaoks ei ole kõige olulisem see, kellega koalitsioon moodustatakse, kõige olulisem on see, millist poliitikat hakatakse ellu viima," lausus Seeder.

Seeder rääkis, et esmaspäeval koguneb Isamaa eestseisus ja riigikogu fraktsioon ühisele koosolekule, et kujunenud poliitilist olukorda arutada.

Peaminister Kaja Kallas (RE) teatas reede pärastlõunal, et tegi presidendile ettepaneku vabastada ametist Keskerakonna ministrid Jaak Aab, Tanel Kiik, Eva-Maria Liimets, Taavi Aas, Kristian Jaani, Erki Savisaar ja Tiit Terik.

Tüli valitsuses sai hoo sisse, kui Keskerakond esitas riigikogu menetlusse koos opositsioonierakondadega peretoetuste eelnõu.

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatati 54 riigikogu Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme allkirjaga 12. mail. 30. mail läbis eelnõu täiskogus esimese lugemise. 1. juunil võtsid neli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikut oma allkirjad eelnõult tagasi.

Reede õhtul kell neli teatas Reformierakond, et erakonna juhatus otsustas kutsuda Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ametlikult läbirääkimistele valitsuse moodustamiseks.