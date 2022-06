Biden kaalub Hiinale tollipiirangute leevendamist

USA kaubandusminister Gina Raimondo sõnul on president Joe Biden palunud uurida võimalusi mõningate Donald Trumpi kehtestatud tollipiirangute leevendamiseks Hiinale, et võidelda kiireneva inflatsiooniga.

"Me uurime seda. Tegelikult on president palunud oma meeskonnal seda analüüsida. Seega oleme selles protsessis ja tema peab selle otsuse langetama," ütles Raimondo intervjuus CNN-ile vastuseks küsimusele, kas Bideni administratsioon kaalub Hiina importkaupadele kehtestatud tollide leevendamist.

Raimondo sõnul on Bideni valitsus otsustanud jätkata tollidega, mis puudutavad terast ja alumiiniumit, et kaitsta USA töötajaid ja terasetööstust. "On ka teisi tooteid - majapidamistarbed, jalgrattad jne, ja nende puhul võib see loogiline olla," sõnas Raimondo.

Biden on öelnud, et kaalub piirangute leevendamist miljarditesse ulatuva Hiina kauba impordi puhul, millele tema eelkäija piirangud kehtestas.

Raimondo ütles CNN-ile, et jätkuv kiibikriis võib tõenäoliselt kesta kuni 2024. aastani.

"Sellele on üks lahendus," ütles ta. "Kongress peab tegutsema ja võtma vastu kiibimääruse. Ma ei tea, miks nad sellega venitavad," sõnas Raimondo.

Eelnõu eesmärk on tõsta USA-s pooljuhtide tootmist, et tõsta konkurentsi Hiinaga.