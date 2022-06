USA inflatsioon kiirenes mais 8,6 protsendini

Märtsis oli inflatsioon 8,5 protsenti, aprillis pisut madalam ehk 8,3 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

"Suur pilt on see, et inflatsioon püsib väga visa ning taanb väga aeglaselt," ütles investeeringufirma Wells Fargo Securities vanemökonomist Sarah House. "Arvestades, mida me oleme näinud viimastel nädalatel energiaturgudel, ei ole me tõenäoliselt näinud veel selle inflatsioonitsükli tippu," lisas ta.

Maikuus kasvasid USA-s energia hinnad ning bensiini hinnad on viimastel nädalatel kerkinud rekordtasemeteni. Toiduhinnad on kasvanud selle aasta algusest alates enam kui kümme protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Selline hinnakasvu kiirenemine oli viimati 1980. aastate alguses.