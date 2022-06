Eesti meeste teadlikkus tervisest on kasvanud

Rahvaloenduse andmetest selgub, et meeste keskmine eluiga on viimase kümne aastaga pikenenud kolm aastat. Uroloog Teesi Sepa sõnul on mehed muutunud oma tervise suhtes hoolsamaks.

Liikuv meestekabinet alustas Viljandist sõitu pühapäeva hommikul kell kuus, sest juba kell üheksa tuli Eesti põhjapoolseimas linnas Loksal olla valmis patsientide vastuvõtuks.

Kuigi arsti jutule pääseb vaid ette registreerides ja perearsti saatekirjaga, oli pühapäevaks jäänud vaid üks vaba aeg. Aga kaks meest olid käinud juba maad kuulamas, äkki õnnestub neil see endale saada.

"Selle bussi eesmärk on leida üles need patsiendid, kes muidu peaksid minema suuremasse keskusesse. Ja seda me ka oleme teinud. Me olemegi leidnud neid patsiente, kellel ongi onkoloogiline mure ja me saame ta suuremasse keskusesse edasiseks käsitluseks suunata," rääkis liikuva meestekabineti uroloog Teesi Sepp.

Kui pühapäeval tulid inimesed Loksale arsti juurde paarikümne kilomeetri kauguselt, siis teine kord tullakse vastuvõtule õige kaugelt.

"Näiteks üks kord kui me võtsime Suure-Jaanis vastu, siis sõitsid meile kohale mehed Saaremaalt, sest nad vaatasid, et vaba uroloogi aeg, on vaja momenti ära kasutada," rääkis Sepp.

Saaremaal on küll ametis väga hea uroloog, aga mehi on saarel lihtsalt rohkem, kui tema jõuab vastu võtta. Sama mure on Viljandi- ja Ida-Virumaal.

"Nende patsientide hulk, kes enda tervisest teadlikult mõtlevad ja mõtlevad ka sellele, mis saab 10 aasta pärast, mis on minu riskitegurid igapäevaelus ja töös, kasvab tegelikult. Aga on päris palju neid, kes iseenda tervise eest vastust võtta ei taha, vastuvõtul on abikaasa lükkamisel ja abikaasa ütleb, mis mehel viga on," kirjeldas Sepp.

Arsti sõnul on näha põlvkondliku erinevust, nooremad mehed hoolivad oma tervisest enam, aga ka vanemate meeste seas on teadlikkus kasvanud.

"Meie siin kabinetis üritame skriinida neid, kellel on näiteks eesnäärmevähi probleemid või potentsiaalset vähki. Eesti on eesnäärmevähi haigestumise levimise poolest teinud edusamme ehk meil on levinud vähi avastamine lokaalsetes staadiumites, kus eesnäärmevähk ei ole veel kaugele levinud," ütles Sepp.

Liikuv meestekabinet ei jää oma võimaluste poolest alla tohtri Põhja-Eesti regionaalhaigla kabinetile. Kohapeal tehakse analüüsid ja vastused saab kohe teada.