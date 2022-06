Hoiu-laenuühistu juhatuse liige sai kahtlustuse investeerimiskelmuses

Kahtlustuse kohaselt esitas 39-aastane Maksim investeeringute saamiseks valeandmeid.

Kriminaalmenetluses kontrollitakse, kas juhatuse liige on ühistu nimel esitanud avalikkusele ebaõigeid väiteid majandusaasta aruannete esitamise, hoiustajate üldkoosoleku toimumise, hoiu-laenuühistusse paigutatavate tähtajaliste hoiuste tagamise ja hoiustatud vahendite investeerimise kohta.

Kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et hoiu-laenuühistu juhatuse liige on valeandmete esitamisega enda positsiooni kuritarvitanud ning kahjustanud hoiu-laenuühistut ja seeläbi hoiustajate huve.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütles, et hoiu-laenuühistu tegutsemisse sekkumine on äärmuslik abinõu, mida politsei teeb alles siis, kui ollakse tuvastanud kuritegudele viitavaid asjaolusid.

"Antud juhul on meil põhjust kahtlustada, et juhatuse liikme tegevus ei olnud kantud hoiustajate ning ühingu huvidest. Seda, kui suured on kahjud ja kuidas täpselt ühingusse antud investeeringuid on kasutatud, selgitame välja eeluurimise käigus," rääkis Laur.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ning viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo.