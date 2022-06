Isamaa otsustab koalitsioonipartneri laupäevasel volikogul

Pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil rääkis erakonna juht Helir-Valdor Seeder, et Isamaal oli võimalike koalitsioonipartnerite osas eri arvamusi. "Meie arutelu läks ka laiemaks: arutasime Eesti perspektiivi kuni järgmiste valimisteni. Lõpuks olid kõik ühisel meelel, et eesmärk peab olema lõpetada võimalikult kiiresti valitsuskriis. See on ka põhiseaduse kriis, ebanormaalne olukord, kus valitsus on, aga ei ole ka," rääkis Seeder. "Isamaa huvi on see olukord lõpetada. Meil on eelis kuulata ära kõik osapooled, nagu see peaks normaalses parlamentaarses kultuuris olema," sõnas Seeder.

"Tahame kuulda Reformierakonna käest, miks nad meile ettepaneku tegid ja mida nad ootavad ja milliseid algatusi saaks ühiselt ellu viia. Sama puudutab teist kolmikut – EKRE-t ja Keskerakonda. Eelmine valitsus nendega ei läinud laiali Isamaa tõttu ja me tahame teada, mis võiks olla selle ühisosa nüüd," rääkis Seeder.

Lõpliku otsuse langetab Isamaa laupäeval. "Meil oli kokku kutsutud volikogu ja tahame seda situatsiooni ära kasutada. Kohtumised kolmikutega on enne seda," ütles Seeder. Laupäevasel volikogul võib tulla koalitsioonipartnerite osas hääletus või ka konsensuslik otsus, lisas Seeder.

Tema sõnul on tal soosik juba välja kujunenud, kuid enne volikogu ta seda ei avalda. "Minul on oma arvamus välja kujunenud ja suure tõenäosusega see enne laupäeva ei muutu, aga ma ei ütle seda kindlasti täna välja. Teeme selle otsuse erakonna sees enne ja ka laupäeval," ütles Seeder.

Lisaks valitsuskriisi lõpetamisele peab Seeder oluliseks, et oleks ka toimiv parlament. "See on sama oluline, see peab olema koostöövõimeline. Parlamentaarne kultuur peab muutuma, sest sellist massilist obstruktsiooni pole varem olnud. Samuti eelnõude sidumine usaldushääletusega, mis välistab sisulised arutelud," rääkis Seeder.