Lukas: olen kindel, et Reformierakond suudab üheksa kuud truudust pidada

Isamaa aseesimees Tõnis Lukas ütles kolmapäeva õhtul "Esimeses stuudios", et uus valitsuskoalitsioon suudetakse kokku panna ja avaldas samas lootust, et Reformierakond suudab truudust pidada. Sellega vihjas Lukas, et Isamaa võib olla oma otsuse koalitsioonipartnerite kohta langetanud.

"Ma olen täiesti kindel, et me paneme selle valitsuse kokku ja ka Reformierakond suudab vähemalt üheksa kuud truudust pidada," ütles Lukas päris saate lõpus.

Kui saatejuhid soovisid täpsustust, milline on Isamaa valik, siis sellele Lukas enam ei vastanud.

Reformierakond on teinud ettepaneku moodustada valitsuskoalitsioon Isamaale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, Keskerakond on teinud ettepaneku samuti Isamaale ning EKRE-le.

Varem rääkis Lukas saates, et Isamaal on vaja võtta selle nädala laupäeval toimuva volikoguni aega, et teha koalitsiooni minemiseks õige otsus.

"Seda nädalat on vaja, sest kui sa praegu nädalat ei võta, siis pärast nutad üheksa kuud," sõnas ta.

Saatejuhid uurisid Lukaselt, kas Isamaa volikogu võib laupäeval otsustada hoopis, et ei lähe kumbagi koalitsiooni.

"Meie eesmärk on võimalikult palju mõjutada Eesti poliitilisi otsuseid, eriti ajal, kui me näeme, et isamaalist poliitikat, Euroopa-meelset, avatud isamaalist poliitikat on väga vaja, inimesed vajavad seda. Sellisel juhul me ei tahaks kõrvale jääda," rääkis Lukas.

"Kui kõik teised valikud mingil määral lähevad umbe, näiteks kui me ei saa rääkida eestikeelse hariduse sisseviimisest, siis see ainult deklaratsioonina ju ei kõla, selleks tuleb ka raha eraldada ja kui me nendes asjades kaubale ei saa, siis tõenäoliselt ei ole meil mõtet minna. Aga praegu ei tee ma ühtegi avaldust, sest seda kõike me arutame alles laupäeval," lisas ta.

Peaminister Kaja Kallase otsust vallandada Keskerakonna ministrid ei pea Lukas põhiseaduse vaimuga kooskõlas olevaks, kuid sama mitte ka seadusevastaseks.

"See valitsuse vahetamise viis või algus, mis Kallas tegi, tõenäoliselt põhiseaduse vaimuga hästi koos pole. Ilmselt pole ta ka põhiseaduse ja teiste seaduste vastu. Aga sinna toppama jääda ei saa, sest praegu on ebastabiilne aeg, peame kiiresti edasi minema. Ma näen küll, et praegu suhtumine Eesti poliitikute hulgas on nädala jooksul olnud päris tõsine, on aru saadud, et rahvas ei oota niisugst tantsu ja tralli Toompeal. Loodan, et Kallas läheb põhiseaduse sängi tagasi oma tulevaste otsusega."

Helme: Reformierakond tahab oma erakorralisi valimisi kätte saada

EKRE esimees Martin Helme leidis saates, et Kallase otsus ise mitte tagasi astuda on küüniline poliittehnoloogiline lüke ning Reformierakond ootab erakorralisi valimisi.

"Kui Kaja Kallas ütleb, et olge mehed ja tehke mulle umbusaldus, siis mida me siit välja loeme. See on ju ülimalt küüniline poliittehnoloogiline lüke. Aga ole naine ja astu tagasi. Sul lagunes valitsus ära, sa oled praegu võimul, Kaja Kallas on praegu võimul illegitiimselt selles mõttes, et tal ei ole parlamendi mandaati. Ta võttis parlamendilt mandaadi eelmise aasta jaanuaris selle jaoks, et teha enamuskoalitsioon koos Keskerakonnaga. Selle mandaadi ta viskas koos Keskerakonnaga üle parda, seda mandaati tal enam ei ole. Kui ta tahab edasi valitseda kas või vähemusvalitsusega, siis astub ta tagasi, president teeb talle uuesti ettepaneku, ta proovib panna kokku kas enamusvalitsuse või saab mandaadi vähemusvalitsuseks ja siis ta valitseb jälle legitiimselt. Praegu ta valitseb illegitiimselt," rääkis Helme.

"Ja miks ta seda teeb? Justnimelt sellepärast, et Reformierakond soovib kätte saada oma erakorralisi valimisi. Ja mina leian, et kuni parlamendis on olemas võimalus teha kas koalitsioon, mis on enamuskoalitsioon või ka vähemusvalitsus teha, siis meil ei ole kaheksa kuud enne riigikogu valimisi vaja erakorralisi valimisi. Selleks puudub põhjus. See, et Reformierakond nii kangesti provotseerib või nokib, et tulge ja äsage mulle ära, näitab, et nemad tahavad oma praegust protsenti (toetusreitingut - toim.) võimalikult kiiresti ära maksimeerida ja kutsuda esile erakorralised valimised. See on absoluutselt vastutustundetu riigivalitsemise seisukohalt," lisas ta.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev vaidles, et erakonna tegevus on legitiimne. Samuti ei aja Reformierakond tema sõnul erakorralisi valimisi taga.

"See, kes läks tänast valitsuskoalitsiooni lõhkuma, oli Keskerakond. Keskerakond tegi seda siis, kui ta esitas koos opositsiooniga valitsuse lõhkumise eelnõu, peretoetuste eelnõu ja kui Keskerakond koos EKRE-ga hääletas kolmapäeval eestikeelse hariduse vastu, mis oli valitsuse poolt tulnud eelnõu," rääkis ta.

"Reformierakond on täna teinud heas usus ettepaneku Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele panna kokku toimiv valitsus ja et olukorras, kus me oleme - keerulises julgeolekuolukorras, me teame, et tuleb väga raske sügis ja talv -, saada riigile stabiilne valitsus ja teha ära olulised otsused ehk Reformierakond kindlasti töötab täna Eesti rahva nimel," lisas Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Riina Sikkut leidis, et erakorraliste valimiste küsimuse üleskerkimine peegeldab ühiskonna ootust sellele, et erakonnad probleemid ära lahendaksid.

"Tegelikult on ootus lihtsalt selguse järele ja üks viis seda saada on erakorralised valimised ja see on mõnevõrra huvitav. Seda, kas keegi soovib erakorralisi valimisi esile kutsuda, kellele see sobib või kellele mitte, me võime arutada, aga tegelik tuum on ju selles, et me ei ole suutnud avalikkuse ootustele vastata, mõistlikult valitseda ja seda lahendust otsitakse kuskilt mujalt, sest ei panda lootust, et me siin ilusasti kokkuleppele jõuame ja suudame üheksa kuud valimisteni jätkata," rääkis ta.

Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik ütles, et erakorralised valimised ei oleks erakonna jaoks katastroof, kuna Keskerakonna toetus on hakanud kasvama. Tema sõnul peavad kõik erakonnad erakorralisteks valimisteks valmis olema.

Peaminister Kaja Kallasele umbusalduse avaldamist Kiik ei välistanud. "Ei saa välistada, et ühel hetkel tuleb seda teha. Praegu on vaja selgust saada, kes on koalitsioonis ja kes opositsioonis," sõnas ta.

Lukas ei pea erakorralisi valimisi heaks mõtteks.

"Kui kujutate ette selle suure tüli pealt, mis praeguses koalitsioonis oli, et minnakse valimiskampaaniasse hästi ruttu, kus kõik jälle hakkavad omavahel piike murdma selle asemel, et hetkel anda rahvale rahu ja keskenduda tõepoolest nendele asjadele - elukalliduse tõusu vastu võitlemine, haridusküsimused ja muud sellised asjad. Meil on ju kaheksa kuu pärast valimised, üheksa kuu pärast uus valitsus. Milleks seda ragistamist teha?" rääkis ta.

"Me kõik ju saame aru, et nagu paljude riikide kogemus ütleb, siis stabiilsemat olukorda erakorraliste valimiste järel ei pruugi tulla. Me oleme uuesti kokku jooksnud, uuesti omavahel kakelnud, eelmine kord ei õnnestunud, siis hakkame kokku panema uut valitsust ja meil on tegelikult parlamendis võib-olla rohkem erakondi kui praegu. Se pilt ei ole üldse rõõmsam. Nii et katsuge oma tööga hakkama saada selle mandaadi piires, mis valimistel teile kolm aastat tagasi anti," lisas Lukas.