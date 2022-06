Teisipäeval tuleb üle pika aja soe ilm

Euroopa südames toimetas möödunud ööpäeval äge madalrõhkkond, mis jättis endast Kesk-Euroopasse nii üleujutusi kui ka seitsme sentimeetrise läbimõõduga raheteri maha. Praeguseks on pööris jõudnud Taani lähedale Põhjamerele ning selle sadu on haaramas Läänemere lõunaosa. Läänemere põhjaosa ümbrus sai esmaspäeval aga nautida päikest ja seda tänu kõrgrõhuvööndile, mis ulatus Skandinaaviast üle Soome ja Baltimaade Venemaale.

Teisipäeval eemaldub kõrgrõhuvöönd Eesti kohalt Venemaale ning pöörise lääneserva mööda saabub lõuna poolt soojemat õhku: päevamaksimumid tõusevad laialdaselt üle 20 kraadi. Õhtul lisandub ka niiskust ning mõnes üksikus kohas võib tulla Eesti edelaosas hoog vihma.

Kolmapäeval võtab ilma kujundamises ohjad üle Taanist Skandinaavia kohale liikuv madalrõhkkond, mille lohk Läänemerelt üle Baltimaade sajupilvi kannab. Ka äikeseoht tõuseb kõrgeks. Õhtu poole on loota alates saartest ilma paranemist.

Öö on Eestis vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, saartel kagu- ja idatuul 3-8 m/s. Sooja on 3..9, läänerannikul kuni 12 kraadi. Hommikul on pilvi vähe. Tuul on Ida-Eestis muutlik ja nõrk, Lääne-Eestis puhub idast ja kagust 2-8 m/s. Sooja on 12..15 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 19..24, meremõjuga rannikul 14° kraadi. Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Eesti edelaosas võib vihmahooge olla. Tuul puhub idakaarest 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 16..20, rannikul kohati 14 kraadi.

Kolmapäeva öösel jõuab saartele tihedam vihmasadu, levib hommikuks mandrile ja jätkab aeglast liikumist itta. Ühes sajuga on äikest. Õhtu poole ilm alates saartest paraneb. Öösel on sooja 9-15, päeval 13-20, idas kuni 25 kraadi. Neljapäeva öösel Eesti vabaneb suuremast sajust, päeval on vihmahooge vaid kohati. Öösel on sooja 10..16, päeval 12..22 kraadi. Järgnevatel päevadel olulist sadu pole, ööd on küll veidi jahedamad, päevad soojemad.