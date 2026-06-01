Teisipäeval võib sadada hoovihma

Öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kohati on uduvõimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 6 kuni 12 kraadi.

Hommik on on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool on udu. Tuul on muutlik ja nõrk. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 18 kuni 23, rannikul kohati 12 kraadi.

Õhtu on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeval on vihma ja äikest mitmel pool nii öösel kui päeval. Öösel on sooja on 7 kuni 13, päeval 19 kuni 24, rannikul kohati kuni 14 kraadi. Neljapäeva öö on sajuta, päeval sajab mandril hoovihma ja on äikeseoht. Öösel on sooja 9 kuni 14, päeval 20 kuni 26, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Reedel on vihmahooge kohati, laupäeval mitmel pool. Õhk on suviselt soe.