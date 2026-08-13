Reedel sajab vaid üksikutes kohtades ja õhk on mõnusalt soe

Eesti ilma kujundajaks on Poola kohalt aeglaselt ida-kagu suunas liikuv madalrõhkkond. Selle põhjaserva mööda saabub meile üle mere soojemat õhku. Ühtlasti võib siia jõuda üle mere ka veidi niiskemat õhku. Öised miinimumid langevad veel alla 10 kraadi, päev toob sooja kuni 25 kraadi.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Mandril puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel lõunakaare tuul 3-7 m/s. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 19 kuni 25 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-7 m/s. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Laupäeva öösel on vihmahooge kohati Põhja-Eestis, päeval ka mujal. Öösel on sooja 12 kuni 15, rannikul kuni 18, päeval 22 kuni 26 kraadi. Pühapäeval sajab hoovihma laiemalt ja sajuhooge saadab mõnel pool ka äike. Sooja on öösel 14 kuni 20, päeval 21 kuni 26, rannikul kuni 18 kraadi. Uus nädal jätkub sajuhoogudega, õhk läheb veidi jahedamaks.