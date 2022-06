Hinnalangused maailmakaubanduses annavad lootust inflatsiooni peatseks pidurdumiseks

Kolm olulist maailmakaubanduse komponenti, mis on olnud osaks ülemaailmsest hinnakasvust, näitavad languse märke, mis annab lootust, et praegu hoogu koguv inflatsioon võib siiski lähiajal peatuda, kirjutas USA majandusväljaanne Bloomberg teisipäeval.

Nii on üks selline indikaator, pooljuhtide hind, ainult pool sellest, mis see oli oma tipu ajal 2018. aasta juulis ning see on langenud ka 14 protsenti eelmise aasta keskpaiga hinnast. Pooljuhte kasutatakse peaaegu kõigis elektroonikatoodetes sülearvutitest, nõudepesumasinate, autode ja meditsiiniseadmeteni välja.

Merekonteinerite hetkehind, mis võib hakata määrama paljude ülemaailmselt transporditavate kaupade hindu, on langenud eelmise aasta detsembri tipptasemelt 26 protsenti, tõi Bloomberg esile.

Samuti on Põhja-Ameerikas langemas väetiste hinnad – need on praegu 24 protsenti odavamad kui oma kõrgajal märtsis.

Ajal kui euroala keskmine inflatsioon ületas mais kaheksa protsendi piiri ning tuleb reedel avaldatavates andmetes ilmselt veel kõrgem USA-s, püüavad Euroopa ja Ameerika keskpangad hinnatõusu ohjeldada, tõstes selleks intressimäärasid.

Samas usuvad palju ökonomistid, et inflatsiooni tipp on juba möödas, ehkki võib võtta aega, kui toormaterjalide hinnalangus jõuab ka kauplusse tavatarbijateni, märkis Bloomberg.

"Kuigi mõnes maailma piirkonna on inflatsioon tipus, on siiski vähemalt mõned märgid, et me ei pruugi olla väga kaugel pöördepunktist, kus hakkame nägema inflatsiooni alanemist," ütles Singapuris tegutseva Australia & New Zealand Banking Groupi Aasia-uuringute juht Khoon Goh.

Bloomberg tõi ka välja, et tootjahindade kasv Hiinas on hakanud pidurduma – see saavutas tipu 2021. aasta lõpus. Kui aprillis oli see kaheksa protsenti, siis maikuuks prognoosivad ökonomistid 6,5 protsendist kasvu aastases võrdluses.

See on paljulubav areng, mis laseb eeldada importkaupade hinnatõusu pidurdumist, ütles Goh. Lisaks näitab konteinerite rendihinna langus ja tarneaegade lühenemine, et lõppemas on ka üleilmsete tarneahelate tõrked, mis samuti annab lootust hinnasurve vähenemisele veel sel aastal, lisas Goh.