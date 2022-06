Transpordiamet loodab Hiiumaa lendude jätkumises selgust uuel nädalal

Juuni alguses teatas Tallinna ja Kärdla vahelisi lende korraldav Transaviabaltika, et lõpetas pärast 15. juunit toimuvatele lendudele piletite müümise ning lennud jäävad ära, sest hinnad on tõusnud, kuid transpordiamet ei soovi lepingutingimusi muuta.

Kolmapäeval kohtusid transpordiameti ja Transaviabaltika esindajad, et probleemile lahendus leida.

Erki Varma transpordiameti turundus- ja kommunikatsiooniosakonnast ütles ERR-ile, et kohtumine toimus konstruktiivses õhkkonnas.

"Transpordiamet jätkab läbirääkimisi nii Transaviabaltika kui teiste lennuettevõtetega, et tagada katkestusteta lennuühendus Hiiumaaga," lausus ta.

Transpordiameti esindaja ei soovinud vastata küsimusele, kas amet soostub lepingut muutma, nagu lennuettevõte seda soovis, või millised on teemad, mille üle veel kokkuleppele pole jõutud.

"Tekkinud probleemid lennupiletite ettemüügis loodame lahendada järgmise nädala alguseks, siis saame rääkida ka sõlmitud kokkulepetest," jäi Varma napisõnaliseks.

Transaviabaltika volitatud esindaja Rene Must ütles, et transpordiametiga tehtud kokkuleppe kohaselt kommenteerib kohtumisel toimunut ainult amet.

"Lootust on," võttis ta olukorra lühidalt kokku.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles pressiteate vahendusel, et transpordiamet on vallavalitsusele kinnitanud Hiiumaa lennuühenduse jätkumist. Eriti oluline on see meditsiinivaldkonna jaoks, sest eriarstid ja spetsialistid, kes igapäevaselt saarel ei viibi, käivad Hiiumaa haiglas vahetusi tegemas või patsiente vastu võtmas just lennureisidega.

"Lennuühenduse katkemine seaks hiidlaste ning Hiiumaa külaliste turvalisuse ohtu," lausus Tasuja.

Transaviabaltika on varem öelnud, et piletimüügi lõpetamine on ennetav meede, et kahjusid ära hoida, sest Kärdla-Tallinna liini kulud ületavad juba alates jaanuarist tulusid. Seetõttu on lennuettevõte juba alates 4. jaanuarist pidanud transpordiametiga läbirääkimisi tõusnud kulude katmiseks.

Transaviabaltika võitis suursaartele lendude korraldamise konkursi 2019. aastal ning tema lepingu pikkuseks on viis aastat.

Kärdla õhuväravat kasutab igal aastal 10 000 reisijat, mis on samas suurusjärgus Hiiumaa elanike arvuga.