Uurimiskomitee: Trump ei soovinud Kapitoolimile tunginud rahvast peatada

6. jaanuari USA Kapitooliumi rünnakut uurinud esindajatekoja kolleegium süüdistas neljapäeva õhtul avaldatud ülevaates Donald Trumpi, öeldes, et rünnak oli vaevalt spontaanne, pigem riigipöördekatse ja valimistel lüüa saanud presidendi püüdlus 2020. aasta valimistulemused ümber lükata.

12-minutilisele videole vägivallast ja Trumpi siseringi tunnistustele tuginedes leidis kolleegium, et Trumpi korduvad valed valimispettuste kohta ja tema pingutus Joe Bideni teekond presideniametisse peatada viis rünnakuni ja seadis ohtu Ameerika demokraatia.

Mississippi demokraat ja paneeli esimees Bennie Thompson esitas komitee esialgsed järeldused, öeldes, et Trump juhtis "laialivalguvat, mitmeastmelist vandenõu, mille eesmärk oli presidendivalimiste tühistamine".

"Vägivald polnud juhuslik. 6. jaanuar oli riigipöördekatse kulminatsioon, jultunud katse kukutada valitsus, nagu üks märatseja vahetult pärast 6. jaanuari ütles," märkis Thompson.

Eelolevatel nädalatel peaks paneel üksikasjalikult kirjeldama Trumpi avalikku kampaaniat "Stop the Steal" ja survet, mida ta avaldas justiitsministeeriumile oma valimiskaotuse tühistamiseks.

Justiitsministeerium arreteeris ja esitas sel päeval toimunud vägivalla eest süüdistuse enam kui 800 inimesele.

President Donald Trumpi pooldajad kogunesid 5. ja 6. jaanuaril Washingtoni, et protesteerida valimistulemuste vastu. Trump oli varem korduvalt väitnud, et tulemused olid võltsitud, ning nõudis, et asepresident Mike Pence ja kongress peaksid tulemused tagasi lükkama.

6. jaanuaril julgustasid Trump, tema poeg Trump Jr. ja Rudy Giuliani meeleavaldajaid "riiki tagasi võtma" ning minema Kapitooliumi juurde. Trumpi toetav rahvahulk tungis Kapitooliumi ruumidesse, mistõttu katkes mõneks tunniks presidendivalimiste tulemusi kinnitamas olnud kongressi töö.