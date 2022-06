Saksa meedia: Scholz plaanib Macroni ja Draghiga visiiti Kiievisse

Lehe andmeil kavatseb Scholz sõita Kiievisse koos Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ning Itaalia peaministri Mario Draghiga.

Kiievis on plaanis kohtumine Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Ajalehe andmeil tahavad lääne liidrid kohtuda Zelenskiga juunis enne G7 tippkohtumist.

Varem on Scholz öelnud võimaliku Kiievi-visiidi kohta: "Ma ei liitu grupi inimestega, kes lähevad ja tulevad kiireks foto tegemiseks. Kui ma lähen, siis alati väga kindlal eesmärgil."

Varem on Scholzi ja Macroni kritiseeritud selle eest, et nad ei ole veel käinud Ukrainas kohapeal oma solidaarsust näitamas.

