Eestis on tekkinud klaaspudelite puudus

Seoses Ukrainas käiva sõja ning Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonidega on tekkinud klaaspudelite puudus. Eesti õlletootjate jaoks tähendab see ekspordivõimekuse vähenemist ning tavatarbija jaoks hinnatõusu.

Saku õlletehasel on kõige rohkem puudu just 0,33-liitriseid läbipaistvaid klaaspudeleid, milles müüakse peamiselt suvetooteid.

"Laias laastus võib öelda, et suvisel perioodil me oma tooteid väikeses klaaspudelis müüme umbes kümme miljonit tükki ja selleks hooajaks meil on kolme miljoni pudeli defitsiit. Suuremas pudelis, 0,5-liitriste müük jääb hooajal nelja-viie miljonini ja seal on umbes miljon pudelit puudu. Me oleme plaane muutnud nii, et püüame suvehooajal klaaspudeleid vähem müüa," selgitas Saku õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

A le Coqi tehase juhi Tarmo Noobi sõnul pudelite defitsiit Eesti-sisest tarbimist palju ei mõjuta, kuid kannatada saab eelkõige ekspordimaht, mis on A le Coqil seni olnud kuni 15 protsenti käibest.

"Antud hetkel meil on katmata juuli ja augusti tooted, milleks on kuus miljonit pudelit, nii et defitsiit on päris suur," ütles Noop.

"Küll aga mõjutab see meie eksporditegevust, kus me tegelikult ei ole kaetud juba tänasel päeval ja see defitsiit muutub aina suuremaks, mida sügise poole läheme. Ja head lahendust nagu polegi," lisas ta.

Ühe lahendusena näevad tootjad pudelitoodete asendamist purgitoodetega ning uute toodete turule toomise edasilükkamist. Mõlemad õlletootjad otsivad praegu Euroopast uusi koostööpartnereid, kuid kiireid lahendusi ei paista.

"Pudelitootjad, klaasitootjad üldse töötavad niimoodi, et nende võimsused on välja müüdud. Sest protsess on katkematu. Küsimus ei ole selles, kui kõrged on nende hinnad, vaid selles, et neil lihtsalt pole lisamahtu. Kas seda lisamahtu saab tekitada? Jah, saab tekitada läbi selle, et installeeritakse uued liinid, aga see kõik võtab aega. Miinimumaeg, et võimsusi suurendada, on vähemalt aasta," selgitas Noop.

Pudelite Euroopast tarnimine ja üleüldine hinnatõus tähendab Härmsi sõnul klaaspudeli hinna kahekordistumist.

"Tavaostjat mõjutavad kõikide sisendite hinnatõusud, aga juba pudelihinna kallinemise tõttu on meie tooted tarbijale kas sügisel või hiljemalt järgmiseks hooajaks vahemikus viis kuni kümme senti kallimad," ütles Härms.

Pudelidefitsiidile võib omamoodi leevendust tuua see, et tarbimine on langustrendis.

"Kas on hinnatõusude mõju või üldse ebakindluse mõju või kombinatsioon mitmest asjast, aga just viimase kahe kuu andmed näitavad selget tarbimise langust meile. /.../ Me näeme, et käesoleval aastal nii müüginumbrid kui ka mahud lähevad alla," rääkis Härms.

Tavatarbija saab pudelidefitsiidi lahendamisele kaasa aidata pudeleid pandipakendisse viies ja kiiresti tagasi ringlusesse lastes.