Ida-Tallinna keskhaigla avas uuenenud erakorralise meditsiini osakonna

Paranenud pole mitte ainult arstide töötingimused, vaid ka patsientidel on nüüd mugavam oma vastuvõttu oodata.

"Kindlasti tingimused on võrreldes praegusega ja sellega, mis meil vanas majas olid, võrratult teised. Siin on olemas loogiline ruumide jaotus, alustades juba kiirabilüüsist, mis on võimeline vastu võtma neli kuni kuus kiirabiautot ja tooma EMO-sse," selgitas ITK EMO juhataja Külvar Mand.

Kuigi esmaspäeval lõigati EMO-s pidulikult lint läbi, siis patsiente hakatakse vastu võtma alates juulist. Kindel kuupäev pole veel paigas, sest see sõltub Tallinnas toimuvatest üritustest. Kui pealinnas on korraga liikvel rohkem rahvast, siis ei suuda Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla kõiki erakorralist abi vajavaid inimesi aidata.

"Kindlasti me oleme suutelised täna kiiremini võtma patsiente vastu kiirabi poolt, sest ei ole saladus, meil on tihti EMO-s kiirabi järjekorrad kuue-seitsme kiirabiautoni, rääkimata sellest, et kõik voodikohad on erakorralise meditsiiniosakonnas täis. /.../ Roheline patsient ehk ambulatoorne patsient, kes on piiripealne perearsti või EMO patsient või eriarsti konsultatsiooni vajav patsient, nende ooteajad võivad ka tänastes oludes siiski olla vahemikus kolm kuni kuus tundi. /.../ Ma ei julge lubada kiiremat käsitlust rohelisele patsiendile kui alla kolme tunni," rääkis Mand.