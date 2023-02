Tallinna meedikud ja ametnikud otsisid kiireid lahendusi EMO järjekordadele

Iga kolmas pealinnas kiirabiga viidav patsient peab ootama haiglasse pääsemist kauem kui määrusega ette nähtud 30 minutit.

Olukorda peaks parandama lisaraha õdede palkamiseks.

"Meil on vaja erakorralise meditsiini osakonna voodifondi kindlasti tõsta, et patsient sinna ära mahutada. Teine asi on ka see, et patsiendid peaksid haigla peale edasi hajuma. Haiglate sisemine töökorraldus on praegu kiirabile number üks," rääkis Tallinna Kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers.

"Haiglatega on läbi räägitud võimalike valveringide laiendamist ja ka triaažiõdede ringi suurendamist, mis kindlasti aitab haiglasisest töökorraldust. /.../ Terviseamet on algatanud enda poolt menetluse, et teada saada, mis on järjekordade põhjused ja kuidas me saame neid paremini lahendada," ütles sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp.