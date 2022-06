Riigiduuma võib tühistada Eesti ja Läti iseseisvuse tunnustamise

"On palju argumente, mille pärast peab Leedu olema selles nimekirjas esimene. Aga siis, kui selleks vajalik mehhanism on välja töötatud, hakkame seda rakendama ka teise NATO riikide suhtes. Ja mitte ainult NATO. Näiteks väljus ka Ukraina Nõukogude Liidu koosseisust ebaseaduslikult," edastas väljaanne Gazeta.ru Fjodorovi sõnu.

Tema väitel on just Leedu lahkumisega Nõukogude Liidust seotud "konkreetne territoriaalne probleem", mis lähtub 1990. aasta seadusest, millega tulnuks lahendada liiduvabariigi Nõukogude Liidust lahkumisega seotud küsimused.

"Meil kui Nõukogude Liidu õigusjärglasel on õigus määratleda neid kui vaidlusaluseid, konfliktseid [teemasid]. See ei puuduta kõiki territooriume. Kui riigid ohtu ei kujuta, siis nendega me ei muuda midagi. Endiselt on rahu ja sõprus," rääkis duumasaadik, kes on võimupartei Ühtne Venemaa liige.

Fjodorov esitas eelmisel nädalal riigiduuma menetlusse eelnõu, mis tunnistaks Nõukogude Liidu ülemnõukogu resolutsiooni Leedu Vabariigi iseseisvuse tunnustamisest ebaseaduslikuks.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis on öelnud, et Fjodorovi algatus teeb talle muret, vahendas Gazeta.ru.

"Ma nimetaksin seda ohuks, otseseks ohuks Leedule ja me suhtume tõsiselt kõikidesse ohtudesse, isegi kui ettepaneku teinud inimene ei ole Venemaa poliitilistes ringkondades tuntud kui poliitiliselt tõsiselt võetav isik," rääkis Landsbergis usutluses ajakirjale Foreign Policy.