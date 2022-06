Välistudengite soov astuda Eesti kõrgkoolidesse tänavu vähenes

Tartu ülikooli ingliskeelsetele õppekavadele esitas eelmisel aastal sisseastumisavalduse üle 2000 välistudengi. Tänavu oli avaldusi kolmandiku võrra vähem.

"Nägime tagasilangust avalduste arvus. See oli selles mõttes üllatuslik, eks me ikkagi rahvusvahelise olukorraga kõige rohkem kandidaatide arvu langust seostame. Loomulikult järgmisel aastal on kontrollvastuvõtt, siis on näha, kas kandidaatide arv uuesti taastub või siis ongi mingisugune muutunud olukord. Sest eks ka majanduslik olukord paljudes riikides muutub ja võib-olla mõeldaksegi natukene teises kontekstis rahvusvahelise õppe peale," selgitas Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Huvi languse üks põhjus võib Kaldma sõnul olla ka see, et sel aastal ei pakkunud ülikool välistudengitele sihtstipendiume. Välja arvatud Ukraina kodanikele, keda on praegu sisseastumiseks hindamisel rekordiliselt 260.

"Mõnevõrra need Ukraina kodanikud, kes hiljem said kandideerida, ka tõenäoliselt vähendavad seda auku, mis korralise vastuvõtu kohapealt kandidaatide arvus sel aastal oli. Me loodame, et eks siis nii mõndagi gruppi, kus hetkel viis-kuus inimest, saame paari inimese võrra kasvatada. Loomulikult sooviksime õpetada natuke rohkemaid kandidaate," ütles Kaldma.

Umbes sama suur huvi nagu Tartu ülikooli, oli tänavu ka Tallinna tehnikaülikooli rahvusvahelistele õppekavadele. Sealne avalduste arv eelmisest aastast ei erine, samas kui kaks aastat tagasi soovis välismaalasi kooli astuda poole rohkem.

"See meie langus tuli aasta varem. Kui vaatame kaheaastast perspektiivi, siis see on 3000 pealt kukkunud 1200 peale. Siin on kolm aspekti. Eelmisel aastal oli kindlasti see, et tõstsime vastuvõtulävendit. Keeruline on öelda, nüüd on sõda, vastuvõtulävend ja me sihtstipendiumit ei paku. /.../ Pigem on selline tendents, et mida kaugemalt tullakse, seda vähem seda sõda teatakse, tuntakse ja kardetakse. Lähiregioonide üliõpilased on kartlikumad sellel aastal," rääkis tehnikaülikooli prorektor Hendrik Voll.

Ka Tallinna ülikooli on avaldusi kokku seni tehtud natuke vähem kui möödunud aastatel.

"Eelkõige on muutusi märgata Ukraina kandidaatide suures arvus. Võiks öelda, et see on mitmesajakordne tõus avalduste pealt. Avaldusi on natuke üle 100," rääkis Tallinna ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

Tallinna ülikooli õppejuht on sõja kontekstis suurimat muutust märganud Ameerika kodanikes, kes esitatud avaldusi tagasi võtavad.