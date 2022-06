Macron, Scholz ja Draghi toetavad Ukraina võtmist EL-i kandidaadiks

Ühisel pressikonverentsil, kus osalesid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Rumeenia riigijuhid lubas Emmanuel Macron, et kõik Kiievisse saabunud Euroopa liidrid toetavad Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatliikme staatuse kohest andmist.

Poliitikavaatlejate sõnul ei pruugi Euroopa Liidu kandidaatliikme staatuse andmine tähendada veel peatset majandusbloki liikmeks saamist. Näiteks Türgi on olnud Euroopa Liidu kandidaatliige 40 aastat ning sisuliselt 10 aastat pole enam selle osas tõsiseid kõnelusi peetud.

Presskonverentsil kinnitas Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et Ukraina on Euroopa perekonna osa ning sellega kaasneb kandidaatliikme staatus. Saksa kantsler lisas, et toetab sama poliitilise sõnumi andmist Moldovale.

Itaalia peaminister toetas samuti Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatliikme staatuse andmist, toonitades, et ukrainlased kaitsevad Euroopa projekti demokraatiat ja vabadusi iga päev. Draghi rõhutas, et soovib näha sõja lõppu kuid kinnitas üle, et iga diplomaatiline lahendus sõjale peab olema Kiievi tahte järgi.

Euroopa Liidu kolme suurima majandusega riigi juhi ühisel visiidil on suur sümboolne tähtsus, eriti arvestades nädala pärast toimuvat Euroopa Ülemkogu, mis võib otsustada, kas anda Ukrainale ametlikult kandidaatriigi staatus.

Macron ütles hommikul raudteejaama saabudes ajakirjanikele: "Oleme siin, et kohtuda president Volodõmõr Zelenskiga ja külastada sõjapaika, kus on toime pandud massitapmisi". See külaskäik "on sõnum Euroopa ühtsusest Ukraina suunal ja toetusest nüüd ja tulevikus, kuna me teame, et lähinädalad saavad olema väga rasked," lisas Prantsuse president.

Kolme riigi liidrid suundusid Kiievist selle lähedal asuvasse Irpini linna, mille Vene väed suures osas purustasid ning mille elanikke okupatsiooni ajal tapsid ja piinasid, enne kui Ukraina üksused nad linnast välja tõrjusid.

Emmanuel Macron, Mario Draghi ja Olaf Scholz Irpinis sõja tagajärgedega tutvumas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Kolmikuga liitus ka Rumeenia president Klaus Iohannis, kes saabus neljapäeval Kiievisse teist marsruuti mööda, kui Poolast rongiga saabunud Macron, Scholz ja Draghi.