EL andis Ukrainale ja Moldovale kandidaatriigi staatuse

"Üksmeel. Euroopa Ülemkogu otsustas just anda EL-i kandidaadi staatuse Ukrainale ja Moldovale. Ajalooline hetk. Tänane tähistab tähtsat sammu teie teel Euroopa Liitu," kirjutas Michel sotsiaalmeedias.

"Meie tulevik on koos," lisas ta, õnnitledes Ukraina ja Moldova rahvast.

Michel ütles ka, et Ülemkogu otsustas tunnustada Gruusia Euroopa-perspektiivi. Tema sõnul on EL valmis andma Gruusiale kandidaatriigi staatuse, kui vajalikud prioriteedid on lahenduse saanud.

"Õnnitlused Gruusia rahvale. Ajalooline hetk EL-i ja Gruusia suhetes: Gruusia tulevik on EL-is," lisas Michel.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul on ta veendunud, et Ukraina ja Moldova teevad liidu liikmeks saamiseks vajalikud reformid ära võimalikult kiiresti.

"Ukraina, Moldova ja Gruusia rahva jaoks ei saa olla praegusel raskel ajal paremat märki lootusest," ütles von der Leyen.

"Ma olen veendunud, et meie otsus teeb meid kõiki tugevamaks. See teeb Venemaa agressiooni ajal tugevamaks Ukraina, Moldova ja Gruusia. Ja see tugevdab Euroopa Liitu, sest see näitab maailmale taaskord, et Euroopa Liit on välisohtude ees ühtne ja tugev," kõneles von der Leyen.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas sotsiaalmeedia vahendusel Euroopa Liitu, nimetades otsust ainulaadseks ja ajalooliseks hetkeks suhetes liiduga.

"Ukraina tulevik on EL-is," kirjutas ta.

Ka Moldova president Maia Sandu nimetas riigile EL-i kandidaatriigi staatuse andmist ajalooliseks. "Meil on ees keeruline tee, mis nõuab palju tööd ja pingutust," sõnas ta.

Euroopa Komisjon otsustas eelmisel nädalal soovitada Ülemkogul anda Ukrainale ja Moldovale kohe kandidaatriigi staatus, aga Gruusiale lubati seda pärast väljatoodud tingimuste täitmist.

Komisjoni otsusele eelnes Saksa kantsleri Olaf Scholzi, Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni, Itaalia peaministri Mario Draghi ja Rumeenia presidendi Klaus Iohannise visiit Kiievisse, milles nelja riigi liidrid kinnitasid oma tugevat toetust Venemaa agressiooni tõrjuva Ukraina püüdlustele.

Pärast eelmise nädala otsuseid teatasid ka mitmed seni Ukrainale kandidaadi staatuse andmise suhtes vähem entusiastlikud riigid, et ei ole enam selle vastu ja kavatsevad otsust toetada. Nii kinnitasid Holland ja Taani, et pooldavad Ukrainale kandidaadistaatuse andmist. Samuti ütles ka Ungari peaminister Viktor Orban, kellel on olnud Ukrainaga ja tema abistamise teemal teiste riikidega rohkesti erimeelsusi, et toetab otsust.