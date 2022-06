Ülemkogu kõrval pälvib Brüsselis tähelepanu ka Kallase intervjuu NATO kohta

Euroopa Ülemkogu neljapäevane otsus Ukrainale ja Moldovale Euroopa Liidu kandidaatiigi staatuse andmise küsimuses on suure tõenäosusega positiivne. Vähemalt pole viimase nädala jooksul olnud ühtegi märki, et mõni riigijuht võiks sellele vastu seista. Ent küsimus on selles, ega kandidaatriigi staatus pole mitte valelootuse andmine, sest näiteks Põhja-Makedoonia on seda tiitlit kandnud juba 17 aastat.

"See on üks väga suur teema siin. Väga palju frustratsiooni väljendati ka Lääne-Balkani riikide poolt, et kui kaua need asjad võtavad aega ja kui te käitute oma lubadusi eiravalt Põhja-Makedoonia suhtes, siis ei ole see ka teistele lootuseks," ütles Kaja Kallas.

Kuid Ülemkogu kõrval on kerkinud ka mitu teist küsimust, millest seal ehk servapidi räägitakse, kuid mida päevakavas pole. Üheks neist on Kaja Kallase intervjuu ajalehele Financial Times, kus ta ütles, et kui Venemaa Baltimaid ründaks, siis kehtivate NATO kaitseplaanidega meie riigid häviksid.

"Ma soovitaksin lugeda läbi kogu selle intervjuu, mitte ainult pealkirja, sest selles intervjuus on väga selgelt lahti seletatud see, et me oleme kaitstud NATO all, aga kuna Venemaa on tõstnud agressiooni hinda, siis peab kaitse sellele ka vastama," selgitas Kallas.

Kallase sõnul ei tasu sellest välja lugeda, et NATO Madridi tippkohtumiselt ei tuleks Eestile sobivaid otsuseid.

"Meil on juba häid otsuseid tulnud Suurbritannialt, kes on meie raamriik. Aga meil on vaja, et need asjad kirjutataks sisse NATO plaanidesse. Ja meil on vaja, et me kõik kollektiivselt mõistame, et Balti riikide kaitset on vaja tugevdada," ütles ta.

Ent tähelepanu on pälvinud ka viimaste päevade pinged Kaliningradi kaupadega varustamise suhtes. Euroopa Liit on Leedut selles igati toetanud, kuid riik ootab siiski Euroopa Komisjonilt selget tõlgendust, kuidas sanktsioonidele läheneda tuleks.

"Ma nimetaksin neid täpsustusteks. Täpsustusteks, mis puudutavad Venemaa põhiosast Kaliningradi enklaavi liikuvaid kaupu. Kui ma neid täpsustusi näen, siis saan ma neid ka kommenteerida," ütles Leedu president Gitanas Nauseda.